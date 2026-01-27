$43.130.01
Ексклюзив
15:20 • 136 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
14:04 • 3684 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
13:14 • 15716 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
12:39 • 13002 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
12:15 • 11508 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
11:34 • 20491 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
10:00 • 24632 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
27 січня, 08:29 • 16684 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
27 січня, 07:30 • 18716 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 33464 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Зґвалтував і катував цивільну на Запоріжжі: повідомлено про підозру військовому рф

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Прокурори повідомили про підозру військовослужбовцю рф за сексуальне насильство та жорстоке поводження з цивільною жінкою на Запоріжжі. Окупант зґвалтував її двічі, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Зґвалтував і катував цивільну на Запоріжжі: повідомлено про підозру військовому рф

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру військовослужбовцю збройних сил рф, який під час тимчасової окупації Запорізької області вчинив сексуальне насильство та жорстоке поводження щодо цивільної жінки, пише УНН.

За даними слідства, підозрюваний - військовослужбовець 121 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу (в\ч 08801) зс рф. Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України)

- йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що на початку березня 2022 року, перебуваючи на блокпості в місті Пологи Запорізької області, озброєний окупаційний військовий зупинив автомобіль, яким керувала місцева жителька. Після цього він примусово сів у транспортний засіб і змусив жінку поїхати разом із ним до покинутого приватного домоволодіння неподалік блокпосту, де на той час ніхто не проживав. Там він вчинив щодо потерпілої насильницькі дії сексуального характеру.

У подальшому, в середині квітня 2022 року, потерпіла перебувала в одному з приміщень підприємства в місті Пологи, де працювала. Туди прибув підозрюваний разом із кількома підлеглими військовослужбовцями зс рф.

Перебуваючи з жінкою в окремому приміщенні, він застосував до неї фізичне насильство, завдав численних ударів прикладом вогнепальної зброї, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, після чого зґвалтував її.

За даними слідства, усі зазначені дії були вчинені озброєним представником окупаційних військ держави-агресора щодо цивільної особи, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права

- додали у Генпрокуратурі.

Поліція ідентифікувала окупанта, який зґвалтував жительку Київщини навесні 2022 року 21.01.26, 15:38 • 4070 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область