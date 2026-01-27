Зґвалтував і катував цивільну на Запоріжжі: повідомлено про підозру військовому рф

Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру військовослужбовцю збройних сил рф, який під час тимчасової окупації Запорізької області вчинив сексуальне насильство та жорстоке поводження щодо цивільної жінки, пише УНН.

За даними слідства, підозрюваний - військовослужбовець 121 стрілецького полку мобілізаційного резерву 1 армійського корпусу (в\ч 08801) зс рф. Йому інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України) - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що на початку березня 2022 року, перебуваючи на блокпості в місті Пологи Запорізької області, озброєний окупаційний військовий зупинив автомобіль, яким керувала місцева жителька. Після цього він примусово сів у транспортний засіб і змусив жінку поїхати разом із ним до покинутого приватного домоволодіння неподалік блокпосту, де на той час ніхто не проживав. Там він вчинив щодо потерпілої насильницькі дії сексуального характеру.

У подальшому, в середині квітня 2022 року, потерпіла перебувала в одному з приміщень підприємства в місті Пологи, де працювала. Туди прибув підозрюваний разом із кількома підлеглими військовослужбовцями зс рф.

Перебуваючи з жінкою в окремому приміщенні, він застосував до неї фізичне насильство, завдав численних ударів прикладом вогнепальної зброї, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження, після чого зґвалтував її.

За даними слідства, усі зазначені дії були вчинені озброєним представником окупаційних військ держави-агресора щодо цивільної особи, що є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права - додали у Генпрокуратурі.

