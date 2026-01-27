Изнасиловал и пытал гражданскую в Запорожье: сообщено о подозрении военному рф

$43.130.01
Эксклюзив
15:20 • 732 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
14:04 • 4216 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
13:14 • 16228 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
12:39 • 13390 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
12:15 • 11726 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
11:34 • 20769 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
10:00 • 24788 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
27 января, 08:29 • 16735 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
27 января, 07:30 • 18769 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 33519 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Популярные новости
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго27 января, 06:18 • 30675 просмотра
Атака рф на Броды 27 января: в городе чувствуется дым, обучение в школах отменено27 января, 07:41 • 13484 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении27 января, 08:03 • 17734 просмотра
Минобороны рф заявило о захвате Купянска-Узлового и Новояковлевки: карты DeepState опровергают ложь россиянPhoto09:41 • 15491 просмотра
Открытый конкурс или кулуарное решение: почему назначение главы Государственной авиационной службы Украины стало вопросом нацбезопасности11:42 • 18534 просмотра
УНН Lite
"Немного осталась в своем коконе". Иво Бобул удивил неоднозначным заявлением о песнях Ирины Билык11:53 • 9570 просмотра
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14 • 26334 просмотра
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43 • 25621 просмотра
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo26 января, 14:07 • 25932 просмотра
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 28575 просмотра
Изнасиловал и пытал гражданскую в Запорожье: сообщено о подозрении военному рф

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении военнослужащему рф за сексуальное насилие и жестокое обращение с гражданской женщиной в Запорожье. Оккупант изнасиловал ее дважды, нанеся тяжкие телесные повреждения.

Изнасиловал и пытал гражданскую в Запорожье: сообщено о подозрении военному рф

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении военнослужащему вооруженных сил рф, который во время временной оккупации Запорожской области совершил сексуальное насилие и жестокое обращение в отношении гражданской женщины, пишет УНН.

По данным следствия, подозреваемый - военнослужащий 121 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (в/ч 08801) вс рф. Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в начале марта 2022 года, находясь на блокпосту в городе Пологи Запорожской области, вооруженный оккупационный военный остановил автомобиль, которым управляла местная жительница. После этого он принудительно сел в транспортное средство и заставил женщину поехать вместе с ним в заброшенное частное домовладение неподалеку блокпоста, где в то время никто не проживал. Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В дальнейшем, в середине апреля 2022 года, потерпевшая находилась в одном из помещений предприятия в городе Пологи, где работала. Туда прибыл подозреваемый вместе с несколькими подчиненными военнослужащими вс рф.

Находясь с женщиной в отдельном помещении, он применил к ней физическое насилие, нанес многочисленные удары прикладом огнестрельного оружия, причинив тяжкие телесные повреждения, после чего изнасиловал ее.

По данным следствия, все указанные действия были совершены вооруженным представителем оккупационных войск государства-агрессора в отношении гражданского лица, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права

- добавили в Генпрокуратуре.

Полиция идентифицировала оккупанта, изнасиловавшего жительницу Киевской области весной 2022 года21.01.26, 15:38 • 4070 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область