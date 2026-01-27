Изнасиловал и пытал гражданскую в Запорожье: сообщено о подозрении военному рф

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении военнослужащему вооруженных сил рф, который во время временной оккупации Запорожской области совершил сексуальное насилие и жестокое обращение в отношении гражданской женщины, пишет УНН.

По данным следствия, подозреваемый - военнослужащий 121 стрелкового полка мобилизационного резерва 1 армейского корпуса (в/ч 08801) вс рф. Ему инкриминируют жестокое обращение с гражданским населением (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в начале марта 2022 года, находясь на блокпосту в городе Пологи Запорожской области, вооруженный оккупационный военный остановил автомобиль, которым управляла местная жительница. После этого он принудительно сел в транспортное средство и заставил женщину поехать вместе с ним в заброшенное частное домовладение неподалеку блокпоста, где в то время никто не проживал. Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

В дальнейшем, в середине апреля 2022 года, потерпевшая находилась в одном из помещений предприятия в городе Пологи, где работала. Туда прибыл подозреваемый вместе с несколькими подчиненными военнослужащими вс рф.

Находясь с женщиной в отдельном помещении, он применил к ней физическое насилие, нанес многочисленные удары прикладом огнестрельного оружия, причинив тяжкие телесные повреждения, после чего изнасиловал ее.

По данным следствия, все указанные действия были совершены вооруженным представителем оккупационных войск государства-агрессора в отношении гражданского лица, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права - добавили в Генпрокуратуре.

Полиция идентифицировала оккупанта, изнасиловавшего жительницу Киевской области весной 2022 года