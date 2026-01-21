Полиция идентифицировала оккупанта, изнасиловавшего жительницу Киевской области весной 2022 года

Сотрудники уголовного розыска Нацполиции установили личность российского военного, который весной 2022 года совершил насилие в отношении одной из жительниц Киевской области. Об этом сообщает департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, пишет УНН.

В конце марта 2022 года во время оккупации Бучанского района Киевщины в одном из домов была изнасилована 36-летняя местная жительница одного из сел общины. Угрожая женщине расстрелом, россиянин совершил над ней надругательство - говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали личность насильника. Им оказался командир взвода 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии восточного военного округа РФ, капитан, уроженец одного из сел Ульяновской области, 1989 года рождения.

Оккупанту заочно сообщено о подозрении. Продолжается работа, направленная на привлечение военного преступника к наказанию.

Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф