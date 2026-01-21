Полиция идентифицировала оккупанта, изнасиловавшего жительницу Киевской области весной 2022 года

$43.180.08
Эксклюзив
12:43 • 6658 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
10:55 • 15211 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
10:42 • 12833 просмотра
Посланник Трампа Уиткофф сообщил об ожидаемой встрече с путиным 22 января
08:59 • 16097 просмотра
Наличных на руках у украинцев стало на 12,6% больше за год: НБУ назвал главные причиныPhoto
20 января, 20:12 • 35519 просмотра
В Давосе состоялись "конструктивные" переговоры представителей США и РФ по завершению войны в Украине
20 января, 19:42 • 55215 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
20 января, 18:44 • 47757 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
20 января, 15:45 • 78274 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 40954 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 64671 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
12:43 • 6660 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 8540 просмотра
Дело Odrex: родственники жертв лечения после выхода фильма "Осиное гнездо" ждут реакции государства
Эксклюзив
10:55 • 15211 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20 января, 19:12 • 42923 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией20 января, 15:45 • 78274 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей12:13 • 8526 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 19052 просмотра
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях20 января, 17:49 • 21437 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей20 января, 17:16 • 27414 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount20 января, 16:21 • 28170 просмотра
Полиция идентифицировала оккупанта, изнасиловавшего жительницу Киевской области весной 2022 года

Киев • УНН

 • 778 просмотра

Полиция установила личность российского военного, который весной 2022 года изнасиловал 36-летнюю жительницу Бучанского района. Им оказался командир взвода 64-й отдельной мотострелковой бригады, капитан 1989 года рождения.

Полиция идентифицировала оккупанта, изнасиловавшего жительницу Киевской области весной 2022 года

Сотрудники уголовного розыска Нацполиции установили личность российского военного, который весной 2022 года совершил насилие в отношении одной из жительниц Киевской области. Об этом сообщает департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины, пишет УНН.

В конце марта 2022 года во время оккупации Бучанского района Киевщины в одном из домов была изнасилована 36-летняя местная жительница одного из сел общины. Угрожая женщине расстрелом, россиянин совершил над ней надругательство

- говорится в сообщении.

Правоохранители идентифицировали личность насильника. Им оказался командир взвода 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии восточного военного округа РФ, капитан, уроженец одного из сел Ульяновской области, 1989 года рождения.

Оккупанту заочно сообщено о подозрении. Продолжается работа, направленная на привлечение военного преступника к наказанию.

Отдал приказ о расстреле мирных жителей в Буче: сообщено о подозрении военнослужащему рф30.12.25, 14:57 • 2870 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Война в Украине