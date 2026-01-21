Поліція ідентифікувала окупанта, який зґвалтував жительку Київщини навесні 2022 року
Київ • УНН
Поліція встановила особу російського військового, який навесні 2022 року зґвалтував 36-річну мешканку Бучанського району. Ним виявився командир взводу 64 окремої мотострілецької бригади, капітан 1989 року народження.
Працівники карного розшуку Нацполіції встановили особу російського військового, який навесні 2022 року скоїв насильство відносно однієї з мешканок Київської області. Про це повідомляє департамент карного розшуку Національної поліції України, пише УНН.
Наприкінці березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київщини в одному з будинків було зґвалтовано 36-річну місцеву жительку одного із сіл громади. Погрожуючи жінці розстрілом, росіянин вчинив над нею наругу
Правоохоронці ідентифікували особу ґвалтівника. Ним виявився командир взводу 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії східного військового округу РФ, капітан, уродженець одного із сіл Ульянівської області, 1989 року народження.
Окупанту заочно повідомлено про підозру. Триває робота, спрямована на притягнення воєнного злочинця до покарання.
Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф30.12.25, 14:57 • 2868 переглядiв