Поліція ідентифікувала окупанта, який зґвалтував жительку Київщини навесні 2022 року

Працівники карного розшуку Нацполіції встановили особу російського військового, який навесні 2022 року скоїв насильство відносно однієї з мешканок Київської області. Про це повідомляє департамент карного розшуку Національної поліції України, пише УНН.

Наприкінці березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київщини в одному з будинків було зґвалтовано 36-річну місцеву жительку одного із сіл громади. Погрожуючи жінці розстрілом, росіянин вчинив над нею наругу - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ідентифікували особу ґвалтівника. Ним виявився командир взводу 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії східного військового округу РФ, капітан, уродженець одного із сіл Ульянівської області, 1989 року народження.

Окупанту заочно повідомлено про підозру. Триває робота, спрямована на притягнення воєнного злочинця до покарання.

