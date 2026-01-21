Поліція ідентифікувала окупанта, який зґвалтував жительку Київщини навесні 2022 року

$43.180.08
Ексклюзив
12:43 • 4770 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 13851 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 12035 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 15358 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 34914 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 54918 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 47520 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 77657 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40902 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64577 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP21 січня, 04:04 • 8964 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 18883 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 18199 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 16865 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 5878 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 4786 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 5982 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 13857 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 42351 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 77659 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Марко Рубіо
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Польща
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 5982 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 18239 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 21248 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 27230 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 27987 перегляди
Поліція ідентифікувала окупанта, який зґвалтував жительку Київщини навесні 2022 року

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Поліція встановила особу російського військового, який навесні 2022 року зґвалтував 36-річну мешканку Бучанського району. Ним виявився командир взводу 64 окремої мотострілецької бригади, капітан 1989 року народження.

Поліція ідентифікувала окупанта, який зґвалтував жительку Київщини навесні 2022 року

Працівники карного розшуку Нацполіції встановили особу російського військового, який навесні 2022 року скоїв насильство відносно однієї з мешканок Київської області. Про це повідомляє департамент карного розшуку Національної поліції України, пише УНН.

Наприкінці березня 2022 року під час окупації Бучанського району Київщини в одному з будинків було зґвалтовано 36-річну місцеву жительку одного із сіл громади. Погрожуючи жінці розстрілом, росіянин вчинив над нею наругу

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці ідентифікували особу ґвалтівника. Ним виявився командир взводу 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії східного військового округу РФ, капітан, уродженець одного із сіл Ульянівської області, 1989 року народження. 

Окупанту заочно повідомлено про підозру. Триває робота, спрямована на притягнення воєнного злочинця до покарання.

Віддав наказ про розстріл цивільних у Бучі: повідомлено про підозру військовослужбовцю рф30.12.25, 14:57 • 2868 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніКримінал та НП
Село
Війна в Україні