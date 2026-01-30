Одному из командиров подлодки рф, атаковавшей Украину "Калибрами", заочно сообщили о подозрении
СБУ заочно сообщила о подозрении Алексею Ольховскому, командиру боевой части российской подводной лодки, за государственную измену. Он отвечал за навигацию и прокладку курса для пусков крылатых ракет "Калибр" по Украине.
Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на еще одного предателя, который перешел на сторону врага и воюет против Украины. Речь идет об Алексее Ольховском – командире боевой части № 1 российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО ‒ Kilo). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Как напоминает Служба безопасности, подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" поразили одну из таких субмарин в декабре 2025 года.
По данным следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года проходил военную службу в рядах ВСУ на территории Крыма. Впрочем, после захвата украинского полуострова, он предал присяге и перешел на сторону врага
В ходе расследования установлено, что Ольховский принимал непосредственное участие в боевых действиях как командир боевой части подводной лодки Черноморского флота РФ.
На этой должности предатель отвечал за управление и навигацию субмарины, а также прокладку курса к боевым позициям, с которых оккупанты осуществляют пуски крылатых ракет типа "Калибр" по Украине.
Среди основных "целей" экипажа подводной лодки являются объекты гражданской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населения нашего государства.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Алексею Ольховскому о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Поскольку Ольховский находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать.
