Одному из командиров подлодки рф, атаковавшей Украину "Калибрами", заочно сообщили о подозрении

ukenru
Эксклюзив
13:54 • 1086 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 4892 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 10356 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 13307 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 19551 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 28278 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34343 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40960 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 64531 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48006 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 69705 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 55325 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 57693 просмотра
Одному из командиров подлодки рф, атаковавшей Украину "Калибрами", заочно сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 84 просмотра

СБУ заочно сообщила о подозрении Алексею Ольховскому, командиру боевой части российской подводной лодки, за государственную измену. Он отвечал за навигацию и прокладку курса для пусков крылатых ракет "Калибр" по Украине.

Одному из командиров подлодки рф, атаковавшей Украину "Калибрами", заочно сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила, что собрала доказательную базу на еще одного предателя, который перешел на сторону врага и воюет против Украины. Речь идет об Алексее Ольховском – командире боевой части № 1 российской подводной лодки класса 636.3 "Варшавянка" (по классификации НАТО ‒ Kilo). Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как напоминает Служба безопасности, подводные дроны СБУ "Sub Sea Baby" поразили одну из таких субмарин в декабре 2025 года.

По данным следствия, 30-летний Ольховский с 2012 года проходил военную службу в рядах ВСУ на территории Крыма. Впрочем, после захвата украинского полуострова, он предал присяге и перешел на сторону врага

- говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что Ольховский принимал непосредственное участие в боевых действиях как командир боевой части подводной лодки Черноморского флота РФ.

На этой должности предатель отвечал за управление и навигацию субмарины, а также прокладку курса к боевым позициям, с которых оккупанты осуществляют пуски крылатых ракет типа "Калибр" по Украине. 

Среди основных "целей" экипажа подводной лодки являются объекты гражданской инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населения нашего государства.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Алексею Ольховскому о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Поскольку Ольховский находится на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать.

Изнасиловал и пытал гражданскую в Запорожье: сообщено о подозрении военному рф

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Электроэнергия
«Калибр» (семейство ракет)
Служба безопасности Украины
Крым
Украина