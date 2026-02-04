Залучив сина для коригування ударів по місту: у Дніпрі СБУ затримала агента спецслужб рф

$43.190.22
50.950.04
ukenru
3 лютого, 22:15 • 17697 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 32259 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 28798 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 29810 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Ексклюзив
3 лютого, 16:41 • 28668 перегляди
Три рівні пенсій замість одного: як держава хоче змінити систему і хто за це заплатить
3 лютого, 16:33 • 18685 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа постачати Україні ракети Tomahawk після нової масованої атаки рф
3 лютого, 11:49 • 27341 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
3 лютого, 11:48 • 33923 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
3 лютого, 11:19 • 17918 перегляди
Понад 98% від ВВП: держборг України перевищив 9 трлн грн - МінфінPhoto
3 лютого, 09:22 • 25554 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−14°
2.9м/с
72%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Тихановська закликала Литву відновити транспортне сполучення з білоруссю3 лютого, 22:52 • 14742 перегляди
Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та ДаніїPhoto3 лютого, 23:38 • 15477 перегляди
Французькі прокурори вимагають заборонити Марін Ле Пен участь у виборах на п'ять років4 лютого, 00:13 • 14067 перегляди
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto05:46 • 14593 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW07:33 • 16891 перегляди
Публікації
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 35332 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 37178 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 76214 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 84986 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 66997 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Михайло Федоров
Михайло Подоляк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Абу-Дабі
Європа
Реклама
УНН Lite
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 15635 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 16180 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 19394 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 26345 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 36956 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
ChatGPT

Залучив сина для коригування ударів по місту: у Дніпрі СБУ затримала агента спецслужб рф

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який залучив неповнолітнього сина для коригування ворожих ударів. 63-річний охоронець автошколи збирав дані про об'єкти ОПК та зосередження українських захисників.

Залучив сина для коригування ударів по місту: у Дніпрі СБУ затримала агента спецслужб рф
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який залучив неповнолітнього сина, щоб коригувати ворожі удари по місту. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За даними слідства, фігурант наводив повітряні атаки росіян по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста. Ним виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи - він залучив до співпраці з ворогом свого 17-річного сина.

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення. Серед пріоритетних "цілей на пошук" були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників

- заявили в СБУ.

Відповідні фото з зазначеними на Google-картах координатами об’єктів юнак відправляв батькові через Messenger. Далі той узагальнював дані для "звіту" для російської воєнної розвідки.

Крім того, батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто.

Фігуранта викрили ще на початковому етапі розвідувальної активності, задокументували його злочинні дії і затримали. Під час обшуків в нього і його сина виявили і вилучили смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів.

На телефоні 63-річного фігуранта виявили анонімний чат зі "зв’язковим" російської воєнної розвідки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина

 - йдеться в заяві СБУ.

Нагадаємо

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Івано-Франківську неповнолітню агентку російських спецслужб, яка допомагала ворогу готувати нову серію ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Дніпро (місто)
Служба безпеки України
Україна
Івано-Франківськ