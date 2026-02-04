Залучив сина для коригування ударів по місту: у Дніпрі СБУ затримала агента спецслужб рф

Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який залучив неповнолітнього сина, щоб коригувати ворожі удари по місту. Про це повідомляє УНН з посиланням на СБУ.

Деталі

За даними слідства, фігурант наводив повітряні атаки росіян по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста. Ним виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи - він залучив до співпраці з ворогом свого 17-річного сина.

За матеріалами справи, юнак за дорученням батька розвідував та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення. Серед пріоритетних "цілей на пошук" були приватні компанії з виробництва і ремонту повітряних та наземних безпілотників - заявили в СБУ.

Відповідні фото з зазначеними на Google-картах координатами об’єктів юнак відправляв батькові через Messenger. Далі той узагальнював дані для "звіту" для російської воєнної розвідки.

Крім того, батько самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, біля яких помічав зосередження українських захисників та військових авто.

Фігуранта викрили ще на початковому етапі розвідувальної активності, задокументували його злочинні дії і затримали. Під час обшуків в нього і його сина виявили і вилучили смартфони, на яких вони накопичували інформацію про розташування розвіданих об’єктів.

На телефоні 63-річного фігуранта виявили анонімний чат зі "зв’язковим" російської воєнної розвідки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина - йдеться в заяві СБУ.

