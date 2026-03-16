Дезертир получил подозрение за корректировку по заказу РФ вражеских атак на Днепр

Правоохранители разоблачили дезертира, который по заказу рф корректировал воздушные атаки рашистов на Днепр, военному сообщили о подозрении в госизмене, сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачили еще одного агента фсб в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и корректировал атаки рф по Днепру", - сообщили в СБУ.

По данным Офиса Генпрокурора, военнослужащий Сил обороны Украины, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, разоблачен в Днепре. "При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона 3 марта 2026 года ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По материалам дела, сообщили в СБУ, "фигурант попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах после побега из подразделения". "Согласившись работать на фсб, агент обходил город и его окрестности, чтобы выявить и зафиксировать координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры", - сообщили в СБУ.

"Среди объектов, за которыми "охотился" фигурант, – блокпосты и запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала Укрзализныци. Для скрытой фиксации потенциальных "целей" агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров", - указали в СБУ.

По данным Офиса Генпрокурора, "в ноябре 2025 года подозреваемый проводил видеосъемку инфраструктурных объектов, задокументировал последствия одного из ракетных ударов и отправил кураторам". "Кроме того, он прислал скриншот с геолокацией блокпоста, где несут службу военнослужащие Нацгвардии и полицейские", - отметили в ОГП.

По данным Офиса Генпрокурора, "за каждое задание он получал вознаграждение на криптокошелек - от 1 до 2 тысяч гривен". Задокументировано три таких эпизода.

"Вскоре после начала разведывательных вылазок фигурант решил временно "залечь на дно" в доме своих родственников на Днепропетровщине. Впрочем, сотрудники СБУ уже задокументировали каждый его шаг и на финальном этапе операции задержали", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Во время обыска у агента, как отметили в СБУ, "изъят смартфон с доказательствами работы на врага, в том числе зашифрованные видеофайлы с военными объектами и их координатами на гугл-картах".

По данным СБУ, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Крота" гру рф задержали в одном из подразделений ВСУ в Харьковской области, "сливал" позиции - СБУ