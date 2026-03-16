$44.140.0350.670.29
ukenru
Дезертир получил подозрение за корректировку по заказу РФ вражеских атак на Днепр

Киев • УНН

 • 436 просмотра

СБУ разоблачила дезертира, который по заказу РФ корректировал воздушные атаки рашистов по Днепру.

Дезертир получил подозрение за корректировку по заказу РФ вражеских атак на Днепр

Правоохранители разоблачили дезертира, который по заказу рф корректировал воздушные атаки рашистов на Днепр, военному сообщили о подозрении в госизмене, сообщили в СБУ и Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Военная контрразведка и следователи Службы безопасности при содействии Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины разоблачили еще одного агента фсб в рядах ВСУ. Им оказался завербованный врагом мобилизованный, который самовольно покинул воинскую часть и корректировал атаки рф по Днепру", - сообщили в СБУ.

По данным Офиса Генпрокурора, военнослужащий Сил обороны Украины, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, разоблачен в Днепре. "При процессуальном руководстве Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона 3 марта 2026 года ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины - государственная измена", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По материалам дела, сообщили в СБУ, "фигурант попал в поле зрения рашистов, когда искал "легкие заработки" в Телеграм-каналах после побега из подразделения". "Согласившись работать на фсб, агент обходил город и его окрестности, чтобы выявить и зафиксировать координаты объектов оборонной и критической инфраструктуры", - сообщили в СБУ.

"Среди объектов, за которыми "охотился" фигурант, – блокпосты и запасные командные пункты украинских войск, а также станции регионального филиала Укрзализныци. Для скрытой фиксации потенциальных "целей" агент осуществлял их видеосъемку под видом телефонных разговоров", - указали в СБУ.

По данным Офиса Генпрокурора, "в ноябре 2025 года подозреваемый проводил видеосъемку инфраструктурных объектов, задокументировал последствия одного из ракетных ударов и отправил кураторам". "Кроме того, он прислал скриншот с геолокацией блокпоста, где несут службу военнослужащие Нацгвардии и полицейские", - отметили в ОГП.

По данным Офиса Генпрокурора, "за каждое задание он получал вознаграждение на криптокошелек - от 1 до 2 тысяч гривен". Задокументировано три таких эпизода.

"Вскоре после начала разведывательных вылазок фигурант решил временно "залечь на дно" в доме своих родственников на Днепропетровщине. Впрочем, сотрудники СБУ уже задокументировали каждый его шаг и на финальном этапе операции задержали", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Во время обыска у агента, как отметили в СБУ, "изъят смартфон с доказательствами работы на врага, в том числе зашифрованные видеофайлы с военными объектами и их координатами на гугл-картах".

По данным СБУ, злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

