Федерація волейболу провела семінар для тренерів: головні теми - прозорість і протидія договірним матчам

У Городку та Хмельницькому пройшов Всеукраїнський тренерський семінар з волейболу, організований Федерацією волейболу України спільно з Міністерством молоді та спорту України, Національним олімпійським комітетом, а також за підтримки Благодійного фонду Favbet Foundation.

Семінар зібрав провідних тренерів з різних регіонів України та став важливою фаховою платформою для обговорення актуальних викликів у спорті — від новітніх підходів до підготовки спортсменів і взаємодії у команді до протидії маніпуляціям результатами змагань.

Однією з ключових тем заходу стала доброчесність у спорті. У межах окремого тематичного блоку обговорювалися питання боротьби з договірними матчами, використання інсайдерської інформації та важливість запобігання будь-якому впливу на прозорість змагань.

Фото: FairSport

В межах семінару також було презентовано ініціативу зі створення Мережі офіцерів з доброчесності у спортивних федераціях. Така мережа має на меті формування системної протидії маніпуляціям, розвиток професійної спроможності та підвищення поінформованості усіх учасників спортивного процесу щодо принципів Fair Play.

Зі свого боку, Міністерство молоді та спорту України відзначило важливість таких заходів у формуванні нової якості тренерської роботи.

Семінар завершився підсумковою дискусією, під час якої учасники погодили спільне бачення подальших кроків у розбудові культури доброчесності у волейболі та українському спорті загалом.

Фото: FairSport

Цей семінар став ще одним підтвердженням важливості системного підходу до формування культури доброчесності у спорті. Раніше подібні заходи також відбувалися за підтримки Favbet Foundation, а саме — зустрічі з Федерацією хокею України, Федерацією бадмінтону України, Федерацією волейболу України та інші.