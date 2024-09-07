Жіноча збірна з фехтування на шпагах здобула "срібло" на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українські спортсменки вибороли срібні медалі на Паралімпійських іграх-2024. У фіналі українки поступилися команді Китаю з рахунком 37:45, продемонструвавши наполегливу боротьбу до останньої хвилини.
Українська жіноча збірна з фехтування на шпагах виборола срібні медалі на Паралімпійських іграх-2024. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Українські спортсменки поступилися у фіналі команді Китаю з рахунком 37:45. Після старту, де українки програвали 8:20 після чотирьох поєдинків, команда зуміла зібратися й скоротити відрив завдяки блискучій грі Євгенії Бреус, яка зменшила різницю до 1-2 уколів.
Попри перевагу китаянок у більшості поєдинків, наші спортсменки продовжували боротися до останньої хвилини, демонструючи результативні дії у кінцівці зустрічі.
Українську команду представляли Євгенія Бреус, Наталія Морквич (клас А), Олена Федота-Ісаєва та Надія Дьолог (клас В).
Марина Литовченко здобула "срібло" Паралімпіади-2024 у настільному тенісі07.09.24, 21:49 • 19589 переглядiв