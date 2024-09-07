Марина Литовченко здобула "срібло" Паралімпіади-2024 у настільному тенісі
Київ • УНН
Українська спортсменка Марина Литовченко стала віцечемпіонкою Паралімпіади-2024 у настільному тенісі. У фіналі вона поступилася представниці Іраку, здобувши свою третю медаль в одиночному розряді.
Марина Литовченко стала віцечемпіонкою Паралімпіади-2024 у настільному тенісі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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У фіналі українська спортсменка продемонструвала високий рівень майстерності, проте поступилася представниці Іраку Наджлі аль Даєні у чотирьох сетах.
Це вже третя паралімпійська медаль Литовченко в одиночному розряді.
Срібна медаль Марини Литовченко – ще одне досягнення України на Паралімпійських іграх 2024 року, яке підкреслює силу та витримку наших паралімпійців.
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