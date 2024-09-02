Олександр Литвиненко здобув бронзову медаль у стрибках у довжину на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Український атлет Олександр Литвиненко виборов бронзову медаль у стрибках у довжину на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це його дебютна медаль на Паралімпіаді, здобута з особистим рекордом.
Олександр Литвиненко здобув "бронзу" у стрибках у довжину на Паралімпіаді-2024. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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Український атлет Олександр Литвиненко завоював бронзову медаль у стрибках у довжину (клас T36) на Паралімпійських іграх-2024 у Парижі. Це дебютна медаль спортсмена на Паралімпійських іграх, яку він виборов з особистим рекордом.
За інформацією, Україна вже має 34 медалі на цих Іграх, демонструючи свою силу та майстерність на світовій спортивній арені.
Зоя Овсій здобула "бронзу" в метанні булави на Паралімпіаді-202402.09.24, 22:29 • 17181 перегляд