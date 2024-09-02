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Зоя Овсій здобула "бронзу" в метанні булави на Паралімпіаді-2024

Зоя Овсій здобула "бронзу" в метанні булави на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 17181 перегляди

Українська паралімпійка Зоя Овсій виборола бронзову медаль у метанні булави на Іграх-2024 у Парижі. Спортсменка класу F51 показала результат 14.17 метра, змагаючись із суперницями вищого класу F53.

Зоя Овсій - бронзова призерка Паралімпійських ігор-2024. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.

Деталі

На Паралімпійських іграх-2024, що проходять у Парижі, українська спортсменка Зоя Овсій здобула бронзову медаль у змаганнях з метання булави. Зоя показала неймовірний результат — 14.17 метра, що дозволило їй піднятися на третю сходинку п’єдесталу.

Наша паралімпійка змагалася у класі F51, однак це не завадило їй скласти гідну конкуренцію суперницям з вищого класу — F53.

Броварчанин Ілля Яременко здобув срібну медаль на Паралімпійських іграх02.09.24, 20:54 • 16455 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

СпортОлімпіада

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