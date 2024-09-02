Зоя Овсій здобула "бронзу" в метанні булави на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Українська паралімпійка Зоя Овсій виборола бронзову медаль у метанні булави на Іграх-2024 у Парижі. Спортсменка класу F51 показала результат 14.17 метра, змагаючись із суперницями вищого класу F53.
Зоя Овсій - бронзова призерка Паралімпійських ігор-2024. Про це повідомляє Верховна Рада України, передає УНН.
Деталі
На Паралімпійських іграх-2024, що проходять у Парижі, українська спортсменка Зоя Овсій здобула бронзову медаль у змаганнях з метання булави. Зоя показала неймовірний результат — 14.17 метра, що дозволило їй піднятися на третю сходинку п’єдесталу.
Наша паралімпійка змагалася у класі F51, однак це не завадило їй скласти гідну конкуренцію суперницям з вищого класу — F53.
Броварчанин Ілля Яременко здобув срібну медаль на Паралімпійських іграх02.09.24, 20:54 • 16455 переглядiв