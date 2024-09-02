Зоя Овсий получила «бронзу» в метании булавы на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинская паралимпийка Зоя Овсий завоевала бронзовую медаль в метании булавы на Играх-2024 в Париже. Спортсменка класса F51 показала результат 14.17 метра, соревнуясь с соперницами высшего класса F53.
Зоя Овсий - бронзовый призер Паралимпийских игр-2024. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.
Детали
На Паралимпийских играх-2024, проходящих в Париже, украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по метанию булавы. Зоя показала невероятный результат - 14.17 метра, что позволило ей подняться на третью ступеньку пьедестала.
Наша паралимпийка соревновалась в классе F51, однако это не помешало ей составить достойную конкуренцию соперницам из высшего класса - F53.
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