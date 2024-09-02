Зоя Овсий получила «бронзу» в метании булавы на Паралимпиаде-2024

Зоя Овсий - бронзовый призер Паралимпийских игр-2024. Об этом сообщает Верховная Рада Украины, передает УНН.

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На Паралимпийских играх-2024, проходящих в Париже, украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по метанию булавы. Зоя показала невероятный результат - 14.17 метра, что позволило ей подняться на третью ступеньку пьедестала.

Наша паралимпийка соревновалась в классе F51, однако это не помешало ей составить достойную конкуренцию соперницам из высшего класса - F53.

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