Александр Литвиненко получил бронзовую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинский атлет Александр Литвиненко завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Это его дебютная медаль на Паралимпиаде, добытая с личным рекордом.
Александр Литвиненко получил «бронзу» в прыжках в длину на Паралимпиаде-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинский атлет Александр Литвиненко завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину (класс T36) на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Это дебютная медаль спортсмена на Паралимпийских играх, которую он завоевал с личным рекордом.
По информации, Украина уже имеет 34 медали на этих Играх, демонстрируя свою силу и мастерство на мировой спортивной арене.
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