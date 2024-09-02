Александр Литвиненко получил бронзовую медаль в прыжках в длину на Паралимпиаде-2024

Александр Литвиненко получил «бронзу» в прыжках в длину на Паралимпиаде-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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Украинский атлет Александр Литвиненко завоевал бронзовую медаль в прыжках в длину (класс T36) на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Это дебютная медаль спортсмена на Паралимпийских играх, которую он завоевал с личным рекордом.

По информации, Украина уже имеет 34 медали на этих Играх, демонстрируя свою силу и мастерство на мировой спортивной арене.

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