Киев • УНН
Украинская спортсменка Марина Литовченко стала вице-чемпионкой Паралимпиады-2024 в настольном теннисе. В финале она уступила представительнице Ирака, завоевав свою третью медаль в одиночном разряде.
Марина Литовченко стала вице-чемпионкой Паралимпиады-2024 в настольном теннисе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
В финале украинская спортсменка продемонстрировала высокий уровень мастерства, однако уступила представительнице Ирака Наджли аль Даени в четырех сетах.
Это уже третья паралимпийская медаль Литовченко в одиночном разряде.
Серебряная медаль Марины Литовченко - еще одно достижение Украины на Паралимпийских играх 2024 года, которое подчеркивает силу и выдержку наших паралимпийцев.
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