Марина Литовченко стала вице-чемпионкой Паралимпиады-2024 в настольном теннисе. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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В финале украинская спортсменка продемонстрировала высокий уровень мастерства, однако уступила представительнице Ирака Наджли аль Даени в четырех сетах.

Это уже третья паралимпийская медаль Литовченко в одиночном разряде.

Серебряная медаль Марины Литовченко - еще одно достижение Украины на Паралимпийских играх 2024 года, которое подчеркивает силу и выдержку наших паралимпийцев.

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