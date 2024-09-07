Женская сборная по фехтованию на шпагах завоевала «серебро» на Паралимпиаде-2024
Киев • УНН
Украинские спортсменки завоевали серебряные медали на Паралимпийских играх-2024. В финале украинки уступили команде Китая со счетом 37:45, продемонстрировав упорную борьбу до последней минуты.
Украинская женская сборная по фехтованию на шпагах завоевала серебряные медали на Паралимпийских играх-2024. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Украинские спортсменки уступили в финале команде Китая со счетом 37:45. После старта, где украинки проигрывали 8:20 после четырех поединков, команда сумела собраться и сократить отрыв благодаря блестящей игре Евгении Бреус, которая уменьшила разницу до 1-2 уколов.
Несмотря на преимущество китаянок в большинстве поединков, наши спортсменки продолжали бороться до последней минуты, демонстрируя результативные действия в концовке встречи.
Украинскую команду представляли Евгения Бреус, Наталья Морквич (класс А), Елена Федота-Исаева и Надежда Дьолог (класс В).
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