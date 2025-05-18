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Переможний стрибок: Магучіх тріумфувала в Японії, здобувши чергове "золото"

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Континентального туру в Токіо, взявши висоту 1,96 м. Це її четверта перемога поспіль.

Переможний стрибок: Магучіх тріумфувала в Японії, здобувши чергове "золото"

На етапі Континентального туру в Токіо Ярослава Магучіх здобула чергову перемогу у стрибках у висоту. Передає УНН із посиланням на Goldengrandprix Japan.

Деталі

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх у "золотій" серії Континентального туру World Athletics зі стрибків у висоту здобула перемогу. Як зазначається, українська рекордсменка першим стрибком підкорила планку 1.91 м.  Ярослава Магучіх замовила висоту 1,96 м, яку подолала з першої строби. 

Зазначимо, що Магучіх здобула перемогу на четвертому турнірі поспіль, після перемог у КНР та Катарі.

Друге місце посіла чеська стрибунка у висоту Michaela Hrubá (1,85), а грецька стрибунка Татьяна Гусін (1,8) - на третій сходинці.

Нагадаємо

УНН передавав, що Ярослава Магучіх здобула десяту поспіль перемогу на етапі Діамантової ліги в Шанхаї, взявши висоту 2.00 м.

Ярослава Магучіх виграла міжнародний турнір зі стрибків у висоту What Gravity Challenge з новим найкращим результатом сезону у світі, Юлія Левченко - третя.

Ігор Тележніков

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