Переможний стрибок: Магучіх тріумфувала в Японії, здобувши чергове "золото"
Київ • УНН
Ярослава Магучіх здобула перемогу на етапі Континентального туру в Токіо, взявши висоту 1,96 м. Це її четверта перемога поспіль.
На етапі Континентального туру в Токіо Ярослава Магучіх здобула чергову перемогу у стрибках у висоту. Передає УНН із посиланням на Goldengrandprix Japan.
Деталі
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх у "золотій" серії Континентального туру World Athletics зі стрибків у висоту здобула перемогу. Як зазначається, українська рекордсменка першим стрибком підкорила планку 1.91 м. Ярослава Магучіх замовила висоту 1,96 м, яку подолала з першої строби.
Зазначимо, що Магучіх здобула перемогу на четвертому турнірі поспіль, після перемог у КНР та Катарі.
Друге місце посіла чеська стрибунка у висоту Michaela Hrubá (1,85), а грецька стрибунка Татьяна Гусін (1,8) - на третій сходинці.
Нагадаємо
УНН передавав, що Ярослава Магучіх здобула десяту поспіль перемогу на етапі Діамантової ліги в Шанхаї, взявши висоту 2.00 м.
Ярослава Магучіх виграла міжнародний турнір зі стрибків у висоту What Gravity Challenge з новим найкращим результатом сезону у світі, Юлія Левченко - третя.