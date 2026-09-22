Франция и США готовят резолюцию ООН для восстановления движения в Ормузском проливе — СМИ

Во вторник дипломаты сообщили, что Франция в сотрудничестве с США начала разработку проекта резолюции Совета Безопасности ООН о создании международной миссии для восстановления движения в Ормузском проливе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Ранее Париж уже предпринимал безуспешные попытки подготовить такую резолюцию, однако этот новый шаг стал следствием переговоров между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом, состоявшихся в понедельник вечером на полях Генеральной ассамблеи ООН.

"Обсуждалось несколько вариантов", — отметил Макрон после встречи с американским лидером в небоскребе "Трамп-тауэр" в Нью-Йорке.

"В ближайшие часы мы будем работать над дипломатическими решениями, которые позволили бы — даже при отсутствии всеобъемлющего соглашения — найти пути для обеспечения прохода большего количества контейнеровозов и нефтяных танкеров".

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По словам дипломатов, Париж надеется вскоре представить проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности, хотя и не называет конкретных сроков.

Предыдущие попытки в ООН не получили поддержки Китая и России — постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, — из-за опасений относительно предвзятого отношения к Тегерану.

Однако на фоне стремительного роста мировых цен на нефть и обеспокоенности тем, что продвижение повстанцев-хуситов в Йемене может угрожать стратегическому коридору в Баб-эль-Мандебском проливе, появилась надежда, что на этот раз удастся найти компромисс.

Дипломаты отметили, что в центре внимания резолюции будет отделение вопроса безопасности этого водного пути от общей напряженности в отношениях с Ираном, а также акцентирование общих интересов всех государств в сохранении свободы судоходства и доступа к энергоресурсам.

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Страны — члены ООН будут координировать усилия по защите коммерческого судоходства через Ормузский пролив, не занимая при этом агрессивной позиции в отношении Ирана, не критикуя США и не связывая этот вопрос с другими региональными конфликтами, сообщили дипломаты.

"Франция стремится сотрудничать с американцами и своими партнерами над резолюцией Совета Безопасности, которая гарантировала бы свободу судоходства в Ормузском проливе", — заявил французский дипломатический источник.