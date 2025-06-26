Зеленський: ПАРЄ першою підтримала створення Спецтрибуналу для рф

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України, і Київ це дуже цінує. Про це написав у Telegram Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

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За його словами, трибунал, юридично започаткований напередодні, дає змогу реально притягнути до відповідальності керівництво "російського режиму, який учиняв злочини проти нашої держави і народу".

Будемо працювати над встановленням справедливості для всіх постраждалих. Злочинці мають пройти через лаву підсудних у Гаазі та бути покараними - зазначив Зеленський.

Він подякував президенту ПАРЄ Теодоросу Русопулосу за роботу Асамблеї.

"Цінуємо увагу до України та важливі резолюції. Забезпечимо правосуддя разом", - додав Президент.

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Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.

Згодом Зеленський заявив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок, і тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з російським диктатором володимиром путіним.

Раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України. У ній підтверджується: Крим - це Україна. Жодні претензії рф не визнаються, навіть у контексті перемовин.

Також ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка засуджує жорстоке поводження з українськими полоненими та закликає до політичних переговорів для їх звільнення.

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