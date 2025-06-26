Зеленський: ПАРЄ першою підтримала створення Спецтрибуналу для рф
Київ • УНН
За словами Президента, Україна високо цінує підтримку ПАРЄ у створенні Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф. Цей трибунал дозволить притягнути до відповідальності керівництво російського режиму.
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) була першим міжнародним органом, який підтримав ідею України про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф проти України, і Київ це дуже цінує. Про це написав у Telegram Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, трибунал, юридично започаткований напередодні, дає змогу реально притягнути до відповідальності керівництво "російського режиму, який учиняв злочини проти нашої держави і народу".
Будемо працювати над встановленням справедливості для всіх постраждалих. Злочинці мають пройти через лаву підсудних у Гаазі та бути покараними
Він подякував президенту ПАРЄ Теодоросу Русопулосу за роботу Асамблеї.
"Цінуємо увагу до України та важливі резолюції. Забезпечимо правосуддя разом", - додав Президент.
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Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський разом з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України.
Згодом Зеленський заявив, що створення Спеціального трибуналу зі злочину агресії проти України - це лише початок, і тепер необхідна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з російським диктатором володимиром путіним.
Раніше ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо України. У ній підтверджується: Крим - це Україна. Жодні претензії рф не визнаються, навіть у контексті перемовин.
Також ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка засуджує жорстоке поводження з українськими полоненими та закликає до політичних переговорів для їх звільнення.
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