Зеленский: ПАСЕ первой поддержала создание Спецтрибунала для рф

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) была первым международным органом, который поддержал идею Украины о создании Специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины, и Киев это очень ценит. Об этом написал в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

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По его словам, трибунал, юридически учрежденный накануне, позволяет реально привлечь к ответственности руководство "российского режима, совершавшего преступления против нашего государства и народа".

Будем работать над установлением справедливости для всех пострадавших. Преступники должны пройти через скамью подсудимых в Гааге и быть наказаны - отметил Зеленский.

Он поблагодарил президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса за работу Ассамблеи.

"Ценим внимание к Украине и важные резолюции. Обеспечим правосудие вместе", - добавил Президент.

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Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Впоследствии Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию по Украине. В ней подтверждается: Крым - это Украина. Никакие претензии рф не признаются, даже в контексте переговоров.

Также ПАСЕ приняла резолюцию, которая осуждает жестокое обращение с украинскими пленными и призывает к политическим переговорам для их освобождения.

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