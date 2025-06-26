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Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала
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Зеленский: ПАСЕ первой поддержала создание Спецтрибунала для рф

Киев • УНН

 • 94 просмотра

По словам Президента, Украина высоко ценит поддержку ПАСЕ в создании Специального трибунала по преступлению агрессии рф. Этот трибунал позволит привлечь к ответственности руководство российского режима.

Зеленский: ПАСЕ первой поддержала создание Спецтрибунала для рф

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) была первым международным органом, который поддержал идею Украины о создании Специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины, и Киев это очень ценит. Об этом написал в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, трибунал, юридически учрежденный накануне, позволяет реально привлечь к ответственности руководство "российского режима, совершавшего преступления против нашего государства и народа".

Будем работать над установлением справедливости для всех пострадавших. Преступники должны пройти через скамью подсудимых в Гааге и быть наказаны

- отметил Зеленский.

Он поблагодарил президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса за работу Ассамблеи.

"Ценим внимание к Украине и важные резолюции. Обеспечим правосудие вместе", - добавил Президент.

Украина готовится подписать соглашения с Советом Европы о создании Спецтрибунала: Сибига объяснил, почему это важно25.06.25, 18:45 • 2400 просмотров

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Впоследствии Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию по Украине. В ней подтверждается: Крым - это Украина. Никакие претензии рф не признаются, даже в контексте переговоров.

Также ПАСЕ приняла резолюцию, которая осуждает жестокое обращение с украинскими пленными и призывает к политическим переговорам для их освобождения.

Зеленский заявил, что рф может напасть на члена НАТО в течение пяти лет24.06.25, 10:03 • 2826 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Парламентская ассамблея Совета Европы
Совет Европы
Гаага
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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