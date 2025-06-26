Зеленский: ПАСЕ первой поддержала создание Спецтрибунала для рф
Киев • УНН
По словам Президента, Украина высоко ценит поддержку ПАСЕ в создании Специального трибунала по преступлению агрессии рф. Этот трибунал позволит привлечь к ответственности руководство российского режима.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) была первым международным органом, который поддержал идею Украины о создании Специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины, и Киев это очень ценит. Об этом написал в Telegram Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, трибунал, юридически учрежденный накануне, позволяет реально привлечь к ответственности руководство "российского режима, совершавшего преступления против нашего государства и народа".
Будем работать над установлением справедливости для всех пострадавших. Преступники должны пройти через скамью подсудимых в Гааге и быть наказаны
Он поблагодарил президента ПАСЕ Теодороса Русопулоса за работу Ассамблеи.
"Ценим внимание к Украине и важные резолюции. Обеспечим правосудие вместе", - добавил Президент.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.
Впоследствии Зеленский заявил, что создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины - это только начало, и теперь необходимо сильное сотрудничество, чтобы каждый российский преступник предстал перед судом, включая российского диктатора владимира путина.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию по Украине. В ней подтверждается: Крым - это Украина. Никакие претензии рф не признаются, даже в контексте переговоров.
Также ПАСЕ приняла резолюцию, которая осуждает жестокое обращение с украинскими пленными и призывает к политическим переговорам для их освобождения.
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