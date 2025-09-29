В ПАСЕ на этой неделе состоятся дебаты по Украине и новым угрозам со стороны России
Киев • УНН
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на этой неделе обсудит новые угрозы со стороны России для европейской демократии. Также на повестке дня – проект конвенции о создании Международной комиссии по урегулированию претензий по Украине.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на этой неделе рассмотрит два ключевых вопроса, непосредственно связанных с Украиной и агрессией РФ. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, представляющий Украину в руководящем органе Ассамблеи, пишет УНН.
Подробности
По его словам, на сессии запланированы дебаты по двум темам: "Россия: новые угрозы европейской демократии" – депутаты обсудят, какие риски Москва несет для стабильности и безопасности Европы; "проект конвенции об учреждении Международной комиссии по урегулированию претензий в отношении Украины" – вопрос будет вынесен на обсуждение по срочной процедуре.
Сегодня уже началось заседание Бюро ПАСЕ, которое открывает осеннюю сессию. Гончаренко подчеркнул, что он единственный представитель Украины в этом руководящем органе и отметил, что впереди – обсуждение ряда чрезвычайно важных решений, касающихся будущего нашего государства.
Напомним
Совет Европы продвигается к введению международного механизма возмещений за агрессию России против Украины. Речь идет о проекте Конвенции, который предусматривает создание Международной комиссии по компенсациям для Украины.