Ексміністр культури Точицький починає дипломатичну місію у Раді Європи
Київ • УНН
Колишній міністр культури Микола Точицький став Постійним представником України при Раді Європи. Він просуватиме повернення українських дітей та створення механізмів відповідальності росії за агресію.
Колишній міністр культури Микола Точицький розпочинає дипломатичну місію у Раді Європи. Він просуватиме на цій посаді низку важливих питань, зокрема повернення українських дітей та створення міжнародних механізмів для відповідальності росії за її агресію проти України, пише УНН з посиланням на сторінку Точицького у Facebook.
Деталі
Прибув до Страсбурга, де розпочну роботу Постійним представником України при Раді Європи. Рада Європи - найстаріша панєвропейська інституція обʼєднаної Європи. Створена у післявоєнний період в далекому 1949 році. Основним покликанням цієї інституції є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому
Він додав, що, цілком очевидно, держави-члени Ради Європи продовжуватимуть докладати зусиль задля встановлення справедливого миру в Україні.
Завдання, поставлені Главою держави, Міністром закордоннимих справ, залишаються незмінними, — продовжити системну роботу України в цій Організації, яка від перших днів повномасштабної війни послідовно підтримує нашу державу. Напередодні поїздки обговорили з Міністром Андрієм Сибігою міжурядовий трек
Він додав, в рамках цього треку ухвалюються рішення, які безпосередньо впливають на життя людей у воєнний час: захист прав постраждалих, просування реформ, створення міжнародних механізмів відповідальності за агресію, повернення українських дітей, в яких дипломатична команда Президента Зеленського на напрямку РЄ досягає чітких результатів.
Дякую усім колегам за підтримку і співпрацю протягом цих важких років не спровокованої агресії рф проти України. Слава ЗСУ!", - підкреслив Точицький.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський звільнив Бориса Тарасюка з посади Постійного представника України при Раді Європи. Натомість на цю посаду був призначений колишній міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький.