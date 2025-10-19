Ексміністр культури Точицький починає дипломатичну місію у Раді Європи

Колишній міністр культури Микола Точицький розпочинає дипломатичну місію у Раді Європи. Він просуватиме на цій посаді низку важливих питань, зокрема повернення українських дітей та створення міжнародних механізмів для відповідальності росії за її агресію проти України, пише УНН з посиланням на сторінку Точицького у Facebook.

Прибув до Страсбурга, де розпочну роботу Постійним представником України при Раді Європи. Рада Європи - найстаріша панєвропейська інституція обʼєднаної Європи. Створена у післявоєнний період в далекому 1949 році. Основним покликанням цієї інституції є створення передумов задля уникнення війни у майбутньому