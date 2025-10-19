Экс-министр культуры Точицкий начинает дипломатическую миссию в Совете Европы

Бывший министр культуры Николай Точицкий начинает дипломатическую миссию в Совете Европы. На этой должности он будет продвигать ряд важных вопросов, в частности возвращение украинских детей и создание международных механизмов для ответственности России за ее агрессию против Украины, пишет УНН со ссылкой на страницу Точицкого в Facebook.

Прибыл в Страсбург, где начну работу Постоянным представителем Украины при Совете Европы. Совет Европы – старейшая панъевропейская институция объединенной Европы. Создана в послевоенный период в далеком 1949 году. Основным призванием этой институции является создание предпосылок для избежания войны в будущем