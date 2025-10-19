Экс-министр культуры Точицкий начинает дипломатическую миссию в Совете Европы
Киев • УНН
Бывший министр культуры Николай Точицкий стал Постоянным представителем Украины при Совете Европы. Он будет продвигать возвращение украинских детей и создание механизмов ответственности России за агрессию.
Детали
Прибыл в Страсбург, где начну работу Постоянным представителем Украины при Совете Европы. Совет Европы – старейшая панъевропейская институция объединенной Европы. Создана в послевоенный период в далеком 1949 году. Основным призванием этой институции является создание предпосылок для избежания войны в будущем
Он добавил, что, совершенно очевидно, государства-члены Совета Европы будут продолжать прилагать усилия для установления справедливого мира в Украине.
Задачи, поставленные Главой государства, Министром иностранных дел, остаются неизменными, — продолжить системную работу Украины в этой Организации, которая с первых дней полномасштабной войны последовательно поддерживает наше государство. Накануне поездки обсудили с Министром Андреем Сибигой межправительственный трек
Он добавил, что в рамках этого трека принимаются решения, которые непосредственно влияют на жизнь людей в военное время: защита прав пострадавших, продвижение реформ, создание международных механизмов ответственности за агрессию, возвращение украинских детей, в которых дипломатическая команда Президента Зеленского на направлении СЕ достигает четких результатов.
Спасибо всем коллегам за поддержку и сотрудничество в течение этих тяжелых лет неспровоцированной агрессии РФ против Украины. Слава ВСУ!", - подчеркнул Точицкий.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Бориса Тарасюка с должности Постоянного представителя Украины при Совете Европы. Вместо него на эту должность был назначен бывший министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий.