Кабмін спрямував Мінрозвитку громад понад 4 млрд гривень на програму НОМЕ

Кабінет міністрів спрямував Міністерству розвитку громад та територій 4,6 млрд гривень на реалізацію програми єВідновлення, які надходять відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.

Деталі

"Спрямовано Міністерству розвитку громад та територій кошти позики в сумі 4 млрд 860 млн гривень, які надходять відповідно до Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи (проект "НОМЕ: Компенсація за знищене житло")", - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що кошти підуть на фінансування придбання обʼєкта житлової нерухомості, зокрема фінансування його будівництва, земельної ділянки, на якій розташовано такий обʼєкт, частки у праві власності на таке майно з використанням житлового сертифіката.

Нагадаємо

Український уряд готує рішення для пришвидшення відновлення житла та компенсації через програму "єВідновлення" після ворожих обстрілів.