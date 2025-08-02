Уряд готує рішення для пришвидшення відновлення житла після атак рф

Український уряд готує рішення для пришвидшення відновлення житла та компенсації через програму "єВідновлення" після ворожих обстрілів, повідомив у суботу віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

За дорученням Президента України готуємо рішення, які дозволять швидше відновлювати житло після обстрілів. Напрацьовуємо механізм, що дасть змогу оперативніше ухвалювати рішення і запускати роботи з відновлення без тривалих процедур - написав Кулеба.

Це, з його слів, також дозволить людям швидше отримувати компенсації через програму "єВідновлення" - фіксація пошкоджень та обстеження будуть відбуватися оперативніше, без зайвого очікування, у спрощеному порядку.