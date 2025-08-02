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Уряд готує рішення для пришвидшення відновлення житла після атак рф

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Уряд України готує рішення для пришвидшення відновлення житла та компенсацій через програму "єВідновлення". Це дозволить оперативніше фіксувати пошкодження та обстежувати житло без зайвого очікування.

Уряд готує рішення для пришвидшення відновлення житла після атак рф

Український уряд готує рішення для пришвидшення відновлення житла та компенсації через програму "єВідновлення" після ворожих обстрілів, повідомив у суботу віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

За дорученням Президента України готуємо рішення, які дозволять швидше відновлювати житло після обстрілів. Напрацьовуємо механізм, що дасть змогу оперативніше ухвалювати рішення і запускати роботи з відновлення без тривалих процедур

- написав Кулеба.

Це, з його слів, також дозволить людям швидше отримувати компенсації через програму "єВідновлення" - фіксація пошкоджень та обстеження будуть відбуватися оперативніше, без зайвого очікування, у спрощеному порядку.

Юлія Шрамко

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