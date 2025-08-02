Правительство готовит решение для ускорения восстановления жилья после атак РФ

Украинское правительство готовит решения для ускорения восстановления жилья и компенсации через программу "єВідновлення" после вражеских обстрелов, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

По поручению Президента Украины готовим решения, которые позволят быстрее восстанавливать жилье после обстрелов. Нарабатываем механизм, который позволит оперативнее принимать решения и запускать работы по восстановлению без длительных процедур