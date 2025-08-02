Правительство готовит решение для ускорения восстановления жилья после атак РФ
Киев • УНН
Правительство Украины готовит решение для ускорения восстановления жилья и компенсаций через программу "єВідновлення". Это позволит оперативнее фиксировать повреждения и обследовать жилье без лишнего ожидания.
Украинское правительство готовит решения для ускорения восстановления жилья и компенсации через программу "єВідновлення" после вражеских обстрелов, сообщил в субботу вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
По поручению Президента Украины готовим решения, которые позволят быстрее восстанавливать жилье после обстрелов. Нарабатываем механизм, который позволит оперативнее принимать решения и запускать работы по восстановлению без длительных процедур
Это, по его словам, также позволит людям быстрее получать компенсации через программу "єВідновлення" - фиксация повреждений и обследование будут происходить оперативнее, без лишнего ожидания, в упрощенном порядке.