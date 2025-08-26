Кабмин направил Минразвития общин более 4 млрд гривен на программу ЕВОССТАНОВЛЕНИЕ

Кабинет министров направил Министерству развития общин и территорий 4,6 млрд гривен на реализацию программы єВідновлення, которые поступают в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Украиной и Банком развития Совета Европы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Направлены Министерству развития общин и территорий средства займа в сумме 4 млрд 860 млн гривен, которые поступают в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Украиной и Банком развития Совета Европы (проект "НОМЕ: Компенсация за уничтоженное жилье")", - сообщил Мельничук.

Он отметил, что средства пойдут на финансирование приобретения объекта жилой недвижимости, в частности финансирование его строительства, земельного участка, на котором расположен такой объект, доли в праве собственности на такое имущество с использованием жилищного сертификата.

Напомним

Украинское правительство готовит решение для ускорения восстановления жилья и компенсации через программу "єВідновлення" после вражеских обстрелов.