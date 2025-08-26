Кабмин направил Минразвития общин более 4 млрд гривен на программу ЕВОССТАНОВЛЕНИЕ

$41.430.15
Эксклюзив
17:12 • 30972 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
16:15 • 62567 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 43254 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 102749 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 133731 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 130912 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 54453 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 151728 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 62750 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56242 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский26 августа, 11:34 • 75629 просмотра
Орбан "пригрозил" Зеленскому за его высказывания о нефтепроводе "Дружба"26 августа, 12:31 • 6038 просмотра
Трагическая смерть украинки в США: 23-летнюю Ирину Заруцкую убили на вокзале в Северной Каролине26 августа, 13:00 • 5160 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 55202 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 34404 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
17:12 • 30978 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 34552 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 102761 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 130920 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 163035 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 2612 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 55398 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 108178 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 132047 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 60385 просмотра
Кабмин направил Минразвития общин более 4 млрд гривен на программу ЕВОССТАНОВЛЕНИЕ

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Кабинет министров направил 4,6 млрд гривен Министерству развития общин и территорий для программы єВідновлення. Средства предназначены на финансирование приобретения или строительства жилой недвижимости и земельных участков по жилищным сертификатам.

Кабмин направил Минразвития общин более 4 млрд гривен на программу ЕВОССТАНОВЛЕНИЕ

Кабинет министров направил Министерству развития общин и территорий 4,6 млрд гривен на реализацию программы єВідновлення, которые поступают в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Украиной и Банком развития Совета Европы. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

"Направлены Министерству развития общин и территорий средства займа в сумме 4 млрд 860 млн гривен, которые поступают в соответствии с Рамочным соглашением о займе между Украиной и Банком развития Совета Европы (проект "НОМЕ: Компенсация за уничтоженное жилье")", - сообщил Мельничук.

Он отметил, что средства пойдут на финансирование приобретения объекта жилой недвижимости, в частности финансирование его строительства, земельного участка, на котором расположен такой объект, доли в праве собственности на такое имущество с использованием жилищного сертификата.

Напомним

Украинское правительство готовит решение для ускорения восстановления жилья и компенсации через программу "єВідновлення" после вражеских обстрелов.

Павел Башинский

Украина