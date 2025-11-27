Литва має намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України
Київ • УНН
Литва повідомила Раду Європи про намір приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, ставши першою державою після України. Міністерство закордонних справ Литви закликає інші країни наслідувати цей приклад, наголошуючи на необхідності відповідальності.
Литва заявила про намір приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Литви в Х, передає УНН.
Деталі
Сьогодні Литва повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спеціального трибуналу з питань злочинів агресії проти України, ставши першою державою після України, яка зробила це
В міністерстві заявили, що "справедливість вимагає відповідальності", закликавши інші країни наслідувати цей приклад.
Нагадаємо
Запуск роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України відбуватиметься в три етапи. Наразі процес на етапі підготовки до укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу.