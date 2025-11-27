Литва має намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

$42.300.10
Ексклюзив
15:25
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
14:27
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
14:21
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
14:12
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
13:37
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
12:53
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
12:37
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
11:46
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
11:04
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
27 листопада, 08:20
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Боснія і Герцеговина не дозволила літаку глави МЗС Угорщини приземлитися: стала відома причина
27 листопада, 06:53
У Тернополі 18-річний студент випав з вікна гуртожитку і помер
27 листопада, 07:34
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусиль
27 листопада, 09:33
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготувати
11:52
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відео
15:30
Українські компанії зі зв'язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідження
13:38
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Олександр Сирський
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Покровськ
Китай
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
24 листопада, 07:49
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
TikTok
Boeing Starliner

Литва має намір приєднатися до Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Литва повідомила Раду Європи про намір приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України, ставши першою державою після України. Міністерство закордонних справ Литви закликає інші країни наслідувати цей приклад, наголошуючи на необхідності відповідальності.

Литва заявила про намір приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Литви в Х, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Литва повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спеціального трибуналу з питань злочинів агресії проти України, ставши першою державою після України, яка зробила це

- йдеться в повідомленні.

В міністерстві заявили, що "справедливість вимагає відповідальності", закликавши інші країни наслідувати цей приклад.

Нагадаємо

Запуск роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України відбуватиметься в три етапи. Наразі процес на етапі підготовки до укладення розширеної часткової угоди про керівний комітет Спецтрибуналу.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Рада Європи
Литва
Україна