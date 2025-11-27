Литва намерена присоединиться к Спецтрибуналу по российской агрессии против Украины

Литва заявила о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии России против Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы в Х, передает УНН.

Подробности

Сегодня Литва сообщила Совету Европы о своем намерении присоединиться к Специальному трибуналу по вопросам преступлений агрессии против Украины, став первым государством после Украины, которое сделало это - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что "справедливость требует ответственности", призвав другие страны последовать этому примеру.

Напомним

Запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины будет проходить в три этапа. Сейчас процесс находится на этапе подготовки к заключению расширенного частичного соглашения о руководящем комитете Спецтрибунала.