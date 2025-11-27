Литва намерена присоединиться к Спецтрибуналу по российской агрессии против Украины

$42.300.10
Эксклюзив
15:25
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
14:27
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
14:21
В конце недели продолжится совместная работа украинской и американской делегаций по мирному соглашению - ОП
Эксклюзив
14:12
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
13:37
Суд возобновил расследование уголовного дела против главного юриста НБУ Александра Зимы
12:53
Украине удалось убрать пункт о "полной амнистии" из мирного плана США - Стефанишина
12:37
Из игорного бизнеса в медицину: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 1
11:46
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – Укрэнерго
11:04
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
27 ноября, 08:20
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Родственники жертв скандальной клиники Odrex призвали правоохранителей провести расследование и наказать виновных в смерти их родных - видео
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Эксклюзив
15:25
Льготы - не расходы, а прибыль: авиация способна втрое окупить государственную поддержку
Эксклюзив
14:27
Есть вероятность, что Россия будет делать все возможное, чтобы поставить Украину в немилость администрации Трампа: политолог оценил мирный план США
Эксклюзив
14:12
Украинские компании со связями с рф заработали 150,3 млрд грн в 2024 году - исследование YouControl
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Реджеп Тайип Эрдоган
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Покровск
Китай
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката
Техника
Социальная сеть
Фильм
ТикТок
Boeing Starliner

Литва намерена присоединиться к Спецтрибуналу по российской агрессии против Украины

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Литва уведомила Совет Европы о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии России против Украины, став первым государством после Украины. Министерство иностранных дел Литвы призывает другие страны последовать этому примеру, подчеркивая необходимость ответственности.

Литва намерена присоединиться к Спецтрибуналу по российской агрессии против Украины

Литва заявила о намерении присоединиться к Специальному трибуналу по преступлению агрессии России против Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Литвы в Х, передает УНН.

Подробности

Сегодня Литва сообщила Совету Европы о своем намерении присоединиться к Специальному трибуналу по вопросам преступлений агрессии против Украины, став первым государством после Украины, которое сделало это

- говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что "справедливость требует ответственности", призвав другие страны последовать этому примеру.

Напомним

Запуск работы Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины будет проходить в три этапа. Сейчас процесс находится на этапе подготовки к заключению расширенного частичного соглашения о руководящем комитете Спецтрибунала.

Павел Башинский

Политика
Война в Украине
Совет Европы
Литва
Украина