Генсека Ради Європи госпіталізували
Київ • УНН
Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували в ніч з п'ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але участь у запланованих заходах наступного тижня залишається невизначеною.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе госпіталізований, його участь у запланованих заходах наступного тижня залишається невизначеною. Про це йдеться на сайті Ради Європи, пише УНН.
Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе було госпіталізовано в ніч з п'ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом протягом кількох днів
Як зазначається, його участь у Бледському стратегічному форумі скасували, про що повідомили Словенську владу.
Крім того, теж залишається невизначеною його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень.
Ексміністр культури Точицький став постпредом України при Раді Європи20.08.25, 16:28 • 2976 переглядiв