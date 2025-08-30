Генсека Ради Європи госпіталізували

$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 4970 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 18038 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 41113 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 56173 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 75446 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 216000 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 96852 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 79185 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 95757 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 294186 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Київщина пережила 10-годинну атаку рф: наслідки у трьох районах
Ігнат: для відбиття ворожої атаки на Україну цієї ночі працювали F-16
Генпрокурор Кравченко та голова МВС Клименко доповіли Зеленському обставини вбивства Парубія
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph
Вбивство Парубія у Львові: поліція вийшла на слід стрілка - джерела
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників України
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржі
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 245422 перегляди
Андрій Парубій
Володимир Гройсман
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Україна
Львів
Майдан Незалежності
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Фейкові новини
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Генсека Ради Європи госпіталізували

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе госпіталізували в ніч з п'ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але участь у запланованих заходах наступного тижня залишається невизначеною.

Генсека Ради Європи госпіталізували

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе госпіталізований, його участь у запланованих заходах наступного тижня залишається невизначеною. Про це йдеться на сайті Ради Європи, пише УНН.

Генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе було госпіталізовано в ніч з п'ятниці на суботу. Його стан не викликає занепокоєння, але як запобіжний захід він залишатиметься під наглядом протягом кількох днів

- сказано в релізі.

Як зазначається, його участь у Бледському стратегічному форумі скасували, про що повідомили Словенську владу.

Крім того, теж залишається невизначеною його участь у заходах, запланованих на наступний тиждень.

Ексміністр культури Точицький став постпредом України при Раді Європи20.08.25, 16:28 • 2976 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Рада Європи
Словенія