Генсека Совета Европы госпитализировали
Киев • УНН
Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе госпитализировали в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован, его участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным. Об этом говорится на сайте Совета Европы, пишет УНН.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает опасений, но в качестве меры предосторожности он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней
Как отмечается, его участие в Бледском стратегическом форуме отменили, о чем сообщили Словенским властям.
Кроме того, также остается неопределенным его участие в мероприятиях, запланированных на следующую неделю.
