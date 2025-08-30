Генсека Совета Европы госпитализировали

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Эксклюзив
16:05 • 4906 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 17955 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 40958 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 56021 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 75293 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 215692 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 96783 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 79152 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 95744 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 294059 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.8м/с
45%
747мм
Популярные новости
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районахPhoto30 августа, 08:35 • 39918 просмотра
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-1630 августа, 09:00 • 37589 просмотра
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия30 августа, 09:59 • 44507 просмотра
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 59544 просмотра
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники13:31 • 11244 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 59559 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 198061 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 202760 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 294083 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 245323 просмотра
Актуальные люди
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 93904 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 226915 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 250978 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 248719 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 229805 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Генсека Совета Европы госпитализировали

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе госпитализировали в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает беспокойства, но участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным.

Генсека Совета Европы госпитализировали

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе госпитализирован, его участие в запланированных мероприятиях на следующей неделе остается неопределенным. Об этом говорится на сайте Совета Европы, пишет УНН.

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе был госпитализирован в ночь с пятницы на субботу. Его состояние не вызывает опасений, но в качестве меры предосторожности он будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней

- сказано в релизе.

Как отмечается, его участие в Бледском стратегическом форуме отменили, о чем сообщили Словенским властям.

Кроме того, также остается неопределенным его участие в мероприятиях, запланированных на следующую неделю.

Экс-министр культуры Точицкий стал постпредом Украины при Совете Европы20.08.25, 16:28 • 2976 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Совет Европы
Словения