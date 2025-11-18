Від Дня Міккі Мауса до вшанування сержантів ЗСУ: що відзначають 18 листопада в Україні і світі

18 листопада збігаються одразу кілька міжнародних і національних подій. Вони присвячені культурним символам, захисту дітей, історичній пам’яті та українським військовим. УНН зібрали підбірку коротких пояснень про походження та значення кожного з цих днів.

День Міккі Мауса

Цей день присвячений найвідомішому мультяшному персонажу студії Disney - Міккі Маусу. Свято приурочене до виходу мультфільму "Steamboat Willie", у якому Міккі вперше з’явився на екрані. З часом персонаж став світовим символом анімації та цілого напрямку в розвагах. День Міккі Мауса відзначають у багатьох країнах як нагадування про вплив анімації на культуру.

День пам'яті священномученика Романа Кесарійського

Цей день вшановує християнського мученика Романа Кесарійського, який загинув за віру. Його історія відноситься до перших століть християнства, коли віруючі часто страждали через переслідування. Постать Романа стала символом духовної стійкості та непохитності переконань. У цей день віряни проводять богослужіння та молитви в його честь.

Планування бюджету на різдвяні свята

Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації

Цей день заснувала Рада Європи для посилення боротьби з будь-якими формами насильства щодо дітей. Він має на меті підвищити поінформованість суспільства та нагадати урядам про їхні зобов’язання у сфері захисту дітей. Цей день, також, наголошує на важливості прав дітей.

День сержанта Збройних Сил України

Це свято присвячене сержантському корпусу української армії. Роль сержанта у сучасних військах є ключовою – вони відповідають за підготовку особового складу, дисципліну та виконання завдань на місцях. День сержанта підкреслює значення професійного, мотивованого та відповідального сержантського складу у ЗСУ. Свято, також, слугує нагадуванням про постійну модернізацію української армії та зміцнення її професійних стандартів.