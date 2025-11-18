$42.040.02
17 листопада, 16:21
В Україні 18 листопада графіки діятимуть цілу добу: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
17 листопада, 14:33
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
17 листопада, 12:46
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
17 листопада, 12:28
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
17 листопада, 09:59
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 80902 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 138054 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 115547 перегляди
Від Дня Міккі Мауса до вшанування сержантів ЗСУ: що відзначають 18 листопада в Україні і світі

Київ • УНН

 • 674 перегляди

18 листопада відзначаються міжнародні та національні події: День Міккі Мауса, День пам'яті священномученика Романа Кесарійського, Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації та День сержанта Збройних Сил України. Ці дні присвячені культурним символам, захисту дітей, історичній пам’яті та українським військовим.

Від Дня Міккі Мауса до вшанування сержантів ЗСУ: що відзначають 18 листопада в Україні і світі

18 листопада збігаються одразу кілька міжнародних і національних подій. Вони присвячені культурним символам, захисту дітей, історичній пам’яті та українським військовим. УНН зібрали підбірку коротких пояснень про походження та значення кожного з цих днів.

День Міккі Мауса

Цей день присвячений найвідомішому мультяшному персонажу студії Disney - Міккі Маусу. Свято приурочене до виходу мультфільму "Steamboat Willie", у якому Міккі вперше з’явився на екрані. З часом персонаж став світовим символом анімації та цілого напрямку в розвагах. День Міккі Мауса відзначають у багатьох країнах як нагадування про вплив анімації на культуру. 

День пам'яті священномученика Романа Кесарійського

Цей день вшановує християнського мученика Романа Кесарійського, який загинув за віру. Його історія відноситься до перших століть християнства, коли віруючі часто страждали через переслідування. Постать Романа стала символом духовної стійкості та непохитності переконань. У цей день віряни проводять богослужіння та молитви в його честь.

Планування бюджету на різдвяні свята12.11.25, 12:09 • 71497 переглядiв

Європейський день захисту дітей від насильства та сексуальної експлуатації

Цей день заснувала Рада Європи для посилення боротьби з будь-якими формами насильства щодо дітей. Він має на меті підвищити поінформованість суспільства та нагадати урядам про їхні зобов’язання у сфері захисту дітей. Цей день, також, наголошує на важливості прав дітей. 

День сержанта Збройних Сил України

Це свято присвячене сержантському корпусу української армії. Роль сержанта у сучасних військах є ключовою – вони відповідають за підготовку особового складу, дисципліну та виконання завдань на місцях. День сержанта підкреслює значення професійного, мотивованого та відповідального сержантського складу у ЗСУ. Свято, також, слугує нагадуванням про постійну модернізацію української армії та зміцнення її професійних стандартів.

Алла Кіосак

Суспільство
Війна в Україні
Фільм
Рада Європи
Збройні сили України