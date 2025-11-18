От Дня Микки Мауса до чествования сержантов ВСУ: что отмечают 18 ноября в Украине и мире

18 ноября совпадают сразу несколько международных и национальных событий. Они посвящены культурным символам, защите детей, исторической памяти и украинским военным. УНН собрали подборку кратких объяснений о происхождении и значении каждого из этих дней.

День Микки Мауса

Этот день посвящен самому известному мультяшному персонажу студии Disney - Микки Маусу. Праздник приурочен к выходу мультфильма "Steamboat Willie", в котором Микки впервые появился на экране. Со временем персонаж стал мировым символом анимации и целого направления в развлечениях. День Микки Мауса отмечают во многих странах как напоминание о влиянии анимации на культуру.

День памяти священномученика Романа Кесарийского

Этот день чтит христианского мученика Романа Кесарийского, погибшего за веру. Его история относится к первым векам христианства, когда верующие часто страдали из-за преследований. Фигура Романа стала символом духовной стойкости и непоколебимости убеждений. В этот день верующие проводят богослужения и молитвы в его честь.

Планирование бюджета на рождественские праздники

Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации

Этот день учредил Совет Европы для усиления борьбы с любыми формами насилия в отношении детей. Он имеет целью повысить осведомленность общества и напомнить правительствам об их обязательствах в сфере защиты детей. Этот день также подчеркивает важность прав детей.

День сержанта Вооруженных Сил Украины

Этот праздник посвящен сержантскому корпусу украинской армии. Роль сержанта в современных войсках является ключевой – они отвечают за подготовку личного состава, дисциплину и выполнение задач на местах. День сержанта подчеркивает значение профессионального, мотивированного и ответственного сержантского состава в ВСУ. Праздник также служит напоминанием о постоянной модернизации украинской армии и укреплении ее профессиональных стандартов.