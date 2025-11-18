От Дня Микки Мауса до чествования сержантов ВСУ: что отмечают 18 ноября в Украине и мире

$42.040.02
17 ноября, 16:21 • 18916 просмотра
В Украине 18 ноября графики будут действовать круглосуточно: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
17 ноября, 14:33 • 38417 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
17 ноября, 14:15 • 33011 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
17 ноября, 12:46 • 33765 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
17 ноября, 12:28 • 30846 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 23137 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 56500 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 26491 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 20072 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 22643 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
Днепр под массированной атакой «шахедов» – ОВА17 ноября, 20:56
Из-за атаки БПЛА возникли пожары в Днепре и районе - ОВА17 ноября, 21:32
Укрпочта анонсировала новую марку: когда появится и какая ценаPhoto17 ноября, 21:46
В НАТО объяснили, почему не сбивают российские ракеты над Украиной01:39
Европейские привычки для здоровья, которые стоит перенять01:59
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 56502 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 89278 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 81991 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 139161 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 116583 просмотра
Дональд Трамп
Борис Писториус
Олег Синегубов
Джо Байден
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Село
Израиль
Сектор Газа
Брайан Мэй назвал перенесенный инсульт "звонком тревоги" и рассказал фанатам о выздоровлении17 ноября, 13:40
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety17 ноября, 09:03
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру17 ноября, 08:31
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53
Техника
Социальная сеть
Фильм
Холм
Хранитель

От Дня Микки Мауса до чествования сержантов ВСУ: что отмечают 18 ноября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1166 просмотра

18 ноября отмечаются международные и национальные события: День Микки Мауса, День памяти священномученика Романа Кесарийского, Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации и День сержанта Вооруженных Сил Украины. Эти дни посвящены культурным символам, защите детей, исторической памяти и украинским военным.

От Дня Микки Мауса до чествования сержантов ВСУ: что отмечают 18 ноября в Украине и мире

18 ноября совпадают сразу несколько международных и национальных событий. Они посвящены культурным символам, защите детей, исторической памяти и украинским военным. УНН собрали подборку кратких объяснений о происхождении и значении каждого из этих дней.

День Микки Мауса

Этот день посвящен самому известному мультяшному персонажу студии Disney - Микки Маусу. Праздник приурочен к выходу мультфильма "Steamboat Willie", в котором Микки впервые появился на экране. Со временем персонаж стал мировым символом анимации и целого направления в развлечениях. День Микки Мауса отмечают во многих странах как напоминание о влиянии анимации на культуру. 

День памяти священномученика Романа Кесарийского

Этот день чтит христианского мученика Романа Кесарийского, погибшего за веру. Его история относится к первым векам христианства, когда верующие часто страдали из-за преследований. Фигура Романа стала символом духовной стойкости и непоколебимости убеждений. В этот день верующие проводят богослужения и молитвы в его честь.

Планирование бюджета на рождественские праздники12.11.25, 12:09 • 71498 просмотров

Европейский день защиты детей от насилия и сексуальной эксплуатации

Этот день учредил Совет Европы для усиления борьбы с любыми формами насилия в отношении детей. Он имеет целью повысить осведомленность общества и напомнить правительствам об их обязательствах в сфере защиты детей. Этот день также подчеркивает важность прав детей. 

День сержанта Вооруженных Сил Украины

Этот праздник посвящен сержантскому корпусу украинской армии. Роль сержанта в современных войсках является ключевой – они отвечают за подготовку личного состава, дисциплину и выполнение задач на местах. День сержанта подчеркивает значение профессионального, мотивированного и ответственного сержантского состава в ВСУ. Праздник также служит напоминанием о постоянной модернизации украинской армии и укреплении ее профессиональных стандартов.

Алла Киосак

ОбществоКультура
Война в Украине
Фильм
Совет Европы
Вооруженные силы Украины