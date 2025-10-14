Євросуд зобов’язав рф виплатити Грузії понад 253 млн євро за наслідки війни 2008 року
Київ • УНН
Згідно із рішенням Європейського суду, росія має виплатити Грузії понад 253 мільйони євро компенсації за порушення прав людей у двох сепаратистських регіонах після війни 2008 року.
Деталі
Деталі
Суд визнав, що адміністративні лінії розмежування в Абхазії та Південній Осетії, встановлені з 2009 року, обмежили права близько 29 000 громадян, які отримали моральну компенсацію.
Рішення ЕСПЧ стосується періоду до виключення росії з Ради Європи у 2022 році. Теоретично москва залишається відповідальною за порушення Європейської конвенції з прав людини, здійснені до цього часу, але виконання рішення малоймовірне. росія більше не визнає обов’язковість постанов Суду і відмовляється виплачувати штрафи.
Комітет міністрів Ради Європи продовжує контролювати виконання рішень, винесених Судом проти росії
Суд у Страсбурзі вже в 2024 році засуджував росію за "оформлення кордонів" – створення адміністративних ліній всередині грузинської території. Цього разу визначено конкретну суму компенсацій: більшість виплат призначена за незаконні обмеження, накладені на понад 23 000 осіб грузинського походження щодо доступу до житла, землі та сімей. Це порушило їхнє право на приватне та сімейне життя, недоторканність житла та захист власності.
Додаткові компенсації передбачені для тих, хто позбавлений можливості навчатися грузинською мовою, а близько 2 500 осіб отримають відшкодування за незаконне затримання при перетині лінії розмежування.
