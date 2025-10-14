Євросуд зобов’язав рф виплатити Грузії понад 253 млн євро за наслідки війни 2008 року

$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 6230 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 11609 перегляди
США очікують завтра важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 10788 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 20556 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 15835 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 23164 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 13579 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 21829 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11641 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10630 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 28563 перегляди
Популярні пляжі Європи зникнуть через 100 років: рівень моря зростає вдвічі швидше - науковціPhoto11:07 • 5076 перегляди
"Укрпошта" запускає власні поштомати з унікальними функціями: що чекає на українців11:19 • 3808 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14093 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12468 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 20556 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Ексклюзив
12:47 • 23164 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
Ексклюзив
11:53 • 21829 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 60726 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 61074 перегляди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сумська область
Київська область
Кіровоградська область
Польща
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 12553 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 14173 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 29995 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 34552 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 35872 перегляди
Дія (сервіс)
The New York Times
MIM-104 Patriot
Золото
E-6 Mercury

Євросуд зобов’язав рф виплатити Грузії понад 253 млн євро за наслідки війни 2008 року

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Згідно із рішенням Європейського суду, росія має виплатити Грузії понад 253 мільйони євро компенсації за порушення прав людей у двох сепаратистських регіонах після війни 2008 року.

Євросуд зобов’язав рф виплатити Грузії понад 253 млн євро за наслідки війни 2008 року

Європейський суд з прав людини постановив, що росія має виплатити Грузії понад 253 мільйони євро компенсації за порушення прав людей у двох сепаратистських регіонах після війни 2008 року. Про це повідомляє видання RFI, пише УНН.

Деталі

Суд визнав, що адміністративні лінії розмежування в Абхазії та Південній Осетії, встановлені з 2009 року, обмежили права близько 29 000 громадян, які отримали моральну компенсацію.

росія готується вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням25.08.25, 23:39 • 3420 переглядiв

Рішення ЕСПЧ стосується періоду до виключення росії з Ради Європи у 2022 році. Теоретично москва залишається відповідальною за порушення Європейської конвенції з прав людини, здійснені до цього часу, але виконання рішення малоймовірне. росія більше не визнає обов’язковість постанов Суду і відмовляється виплачувати штрафи.

Комітет міністрів Ради Європи продовжує контролювати виконання рішень, винесених Судом проти росії 

– зазначено у постанові, підкреслюючи, що москва залишається зобов’язаною здійснити виплати.

Суд у Страсбурзі вже в 2024 році засуджував росію за "оформлення кордонів" – створення адміністративних ліній всередині грузинської території. Цього разу визначено конкретну суму компенсацій: більшість виплат призначена за незаконні обмеження, накладені на понад 23 000 осіб грузинського походження щодо доступу до житла, землі та сімей. Це порушило їхнє право на приватне та сімейне життя, недоторканність житла та захист власності.

Додаткові компенсації передбачені для тих, хто позбавлений можливості навчатися грузинською мовою, а близько 2 500 осіб отримають відшкодування за незаконне затримання при перетині лінії розмежування.

Спецтрибунал для керівництва рф: Рада ратифікувала угоду15.07.25, 12:55 • 4113 переглядiв

Степан Гафтко

Рада Європи
Грузія