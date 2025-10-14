$41.610.01
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы13:31 • 19598 просмотра
Евросуд обязал РФ выплатить Грузии более 253 млн евро за последствия войны 2008 года

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Согласно решению Европейского суда, Россия должна выплатить Грузии более 253 миллионов евро компенсации за нарушение прав людей в двух сепаратистских регионах после войны 2008 года.

Евросуд обязал РФ выплатить Грузии более 253 млн евро за последствия войны 2008 года

Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить Грузии более 253 миллионов евро компенсации за нарушения прав людей в двух сепаратистских регионах после войны 2008 года. Об этом сообщает издание RFI, пишет УНН.

Детали

Суд признал, что административные линии разграничения в Абхазии и Южной Осетии, установленные с 2009 года, ограничили права около 29 000 граждан, получивших моральную компенсацию.

Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток25.08.25, 23:39 • 3420 просмотров

Решение ЕСПЧ касается периода до исключения России из Совета Европы в 2022 году. Теоретически Москва остается ответственной за нарушения Европейской конвенции по правам человека, совершенные до этого времени, но исполнение решения маловероятно. Россия больше не признает обязательность постановлений Суда и отказывается выплачивать штрафы.

Комитет министров Совета Европы продолжает контролировать исполнение решений, вынесенных Судом против России 

– указано в постановлении, подчеркивая, что Москва остается обязанной осуществить выплаты.

Суд в Страсбурге уже в 2024 году осуждал Россию за "оформление границ" – создание административных линий внутри грузинской территории. На этот раз определена конкретная сумма компенсаций: большинство выплат предназначено за незаконные ограничения, наложенные на более чем 23 000 человек грузинского происхождения относительно доступа к жилью, земле и семьям. Это нарушило их право на частную и семейную жизнь, неприкосновенность жилища и защиту собственности.

Дополнительные компенсации предусмотрены для тех, кто лишен возможности обучаться на грузинском языке, а около 2 500 человек получат возмещение за незаконное задержание при пересечении линии разграничения.

Спецтрибунал для руководства рф: Рада ратифицировала соглашение15.07.25, 12:55 • 4113 просмотров

Степан Гафтко

