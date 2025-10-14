Евросуд обязал РФ выплатить Грузии более 253 млн евро за последствия войны 2008 года
Согласно решению Европейского суда, Россия должна выплатить Грузии более 253 миллионов евро компенсации за нарушение прав людей в двух сепаратистских регионах после войны 2008 года.
Детали
Суд признал, что административные линии разграничения в Абхазии и Южной Осетии, установленные с 2009 года, ограничили права около 29 000 граждан, получивших моральную компенсацию.
Решение ЕСПЧ касается периода до исключения России из Совета Европы в 2022 году. Теоретически Москва остается ответственной за нарушения Европейской конвенции по правам человека, совершенные до этого времени, но исполнение решения маловероятно. Россия больше не признает обязательность постановлений Суда и отказывается выплачивать штрафы.
Комитет министров Совета Европы продолжает контролировать исполнение решений, вынесенных Судом против России
Суд в Страсбурге уже в 2024 году осуждал Россию за "оформление границ" – создание административных линий внутри грузинской территории. На этот раз определена конкретная сумма компенсаций: большинство выплат предназначено за незаконные ограничения, наложенные на более чем 23 000 человек грузинского происхождения относительно доступа к жилью, земле и семьям. Это нарушило их право на частную и семейную жизнь, неприкосновенность жилища и защиту собственности.
Дополнительные компенсации предусмотрены для тех, кто лишен возможности обучаться на грузинском языке, а около 2 500 человек получат возмещение за незаконное задержание при пересечении линии разграничения.
