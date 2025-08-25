Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток
Киев • УНН
Правительство РФ предлагает денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток. Это решение позволит России выйти из международного инструмента защиты прав человека.
Правительство Российской Федерации предлагает российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующее распоряжение уже принято правительством. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство РФ.
Детали
"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года, и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в проекте постановления.
Дополнение
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания - международный инструмент защиты прав человека, принятый ООН в 1984 году и вступивший в силу в 1987 году. Конвенция запрещает пытки при любых обстоятельствах, запрещает выдачу лиц в страны, где для них существует серьезная угроза пыток, и устанавливает обязательность уголовного преследования за пытки. По состоянию на сентябрь 2014 года в конвенции участвуют 156 государств.
Напомним
Офис Генпрокурора идентифицировал 476 человек, подозреваемых в пытках украинцев, 112 из них уже получили приговоры. Зафиксировано 277 казней военнопленных и 176 тысяч военных преступлений.