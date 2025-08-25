Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
15:56 • 8836 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 78025 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 56520 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 56929 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 175889 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 172052 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 67201 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66048 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 65703 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51421 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2.7м/с
56%
748мм
Популярные новости
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности25 августа, 10:57 • 60254 просмотра
На Ровенщине в помещении ТЦК внезапно умер военнообязанный: в центре объяснили обстоятельства25 августа, 11:50 • 4138 просмотра
Какие автомобили имеют лучшие сиденья - новое исследованиеPhoto25 августа, 12:04 • 8452 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 70234 просмотра
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским17:08 • 6082 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 70593 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 78027 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 175891 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 172054 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 132431 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кит Келлог
Кароль Навроцкий
Кшиштоф Гавковский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Турция
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 3840 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 70615 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 55550 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 91904 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 73535 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Нефть
Выборы
Гривна

Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Правительство РФ предлагает денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток. Это решение позволит России выйти из международного инструмента защиты прав человека.

Россия готовится выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток

Правительство Российской Федерации предлагает российскому диктатору Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Соответствующее распоряжение уже принято правительством. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство РФ.

Детали

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года, и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в г. Страсбурге 28 февраля 1996 года", - говорится в проекте постановления.

Дополнение

Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания - международный инструмент защиты прав человека, принятый ООН в 1984 году и вступивший в силу в 1987 году. Конвенция запрещает пытки при любых обстоятельствах, запрещает выдачу лиц в страны, где для них существует серьезная угроза пыток, и устанавливает обязательность уголовного преследования за пытки. По состоянию на сентябрь 2014 года в конвенции участвуют 156 государств.

Напомним

Офис Генпрокурора идентифицировал 476 человек, подозреваемых в пытках украинцев, 112 из них уже получили приговоры. Зафиксировано 277 казней военнопленных и 176 тысяч военных преступлений.

Павел Башинский

ОбществоПолитика