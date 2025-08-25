росія готується вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням
Київ • УНН
Уряд російської федерації пропонує російському диктатору володимиру путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Відповідне розпорядження вже ухвалено урядом. Про це пише УНН з посиланням на уряд рф.
Деталі
"Схвалити та подати президенту російської федерації для внесення до державної думи федеральних зборів російської федерації пропозицію про денонсації російською федерацією Європейської конвенції про запобігання катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання від 26 листопада 1987 року, та протоколів до неї від 4 листопада 1993 року, підписаних від імені російської федерації в м. Страсбурзі 28 лютого 1996 року", - йдеться в проєкті постанови.
Доповнення
Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання - міжнародний інструмент захисту прав людини, що прийнятий ООН в 1984 році та набув чинності в 1987 році. Конвенція забороняє катування при будь-яких обставинах, забороняє видачу осіб у країни, де для них існує серйозна загроза катувань, та встановлює обов'язковість кримінального переслідування за катування. Станом на вересень 2014 року в конвенції беруть участь 156 держав.
Нагадаємо
Офіс Генпрокурора ідентифікував 476 осіб, підозрюваних у катуваннях українців, 112 з них вже отримали вироки. Зафіксовано 277 страт військовополонених та 176 тисяч воєнних злочинів.