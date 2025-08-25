$41.280.07
Ексклюзив
15:56 • 8806 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Теги
Автори
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 70439 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 77893 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 175723 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 171900 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 132337 перегляди
росія готується вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Уряд рф пропонує денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням. Це рішення дозволить росії вийти з міжнародного інструменту захисту прав людини.

росія готується вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням

Уряд російської федерації пропонує російському диктатору володимиру путіну вийти з Європейської конвенції про запобігання катуванням. Відповідне розпорядження вже ухвалено урядом. Про це пише УНН з посиланням на уряд рф.

Деталі

"Схвалити та подати президенту російської федерації для внесення до державної думи федеральних зборів російської федерації пропозицію про денонсації російською федерацією Європейської конвенції про запобігання катувань та нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання від 26 листопада 1987 року, та протоколів до неї від 4 листопада 1993 року, підписаних від імені російської федерації в м. Страсбурзі 28 лютого 1996 року", - йдеться в проєкті постанови.

Доповнення

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання - міжнародний інструмент захисту прав людини, що прийнятий ООН в 1984 році та набув чинності в 1987 році. Конвенція забороняє катування при будь-яких обставинах, забороняє видачу осіб у країни, де для них існує серйозна загроза катувань, та встановлює обов'язковість кримінального переслідування за катування. Станом на вересень 2014 року в конвенції беруть участь 156 держав.

Нагадаємо

Офіс Генпрокурора ідентифікував 476 осіб, підозрюваних у катуваннях українців, 112 з них вже отримали вироки. Зафіксовано 277 страт військовополонених та 176 тисяч воєнних злочинів.

Павло Башинський

СуспільствоПолітика