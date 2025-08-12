Катування українських військовополонених: в Офісі Генпрокурора розповіли, скільки винесено вироків

Станом на сьогодні ідентифіковано 476 осіб, яким офіційно оголошено про підозру у катуваннях українських військовополонених та цивільних людей, 112 з них отримали вироки. Про це сказав під час конференції "Міжнародне гуманітарне право у вимірі викликів сучасності" керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

Станом на сьогодні ми ідентифікували та офіційно оголосили про підозру 476 людям, якщо це слово можна використати в цьому контексті, які застосовували катування як щодо військовополонених, так і щодо цивільних людей, які були позбавлені свободи. 112 з них отримали вироки національних судів. Більшість отримали заочно

Посадовець наголосив, що відбувається тенденція зростання кількості страт українських військовополонених. Це відбувається і на полі бою, і в місцях позбавлення волі, де утримуються українські захисники.

Спостерігається зростання тенденції вбивств військовополонених. Станом на сьогодні маємо 277 людей, військовополонених, підтверджених, які були страчені або на полі бою, або вже під час перебування у полоні