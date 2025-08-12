Пытки украинских военнопленных: в Офисе Генпрокурора рассказали, сколько вынесено приговоров

По состоянию на сегодня идентифицировано 476 человек, которым официально объявлено о подозрении в пытках украинских военнопленных и гражданских лиц, 112 из них получили приговоры. Об этом сказал во время конференции "Международное гуманитарное право в измерении вызовов современности" руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов.

Чиновник подчеркнул, что наблюдается тенденция роста количества казней украинских военнопленных. Это происходит и на поле боя, и в местах лишения свободы, где содержатся украинские защитники.

Наблюдается рост тенденции убийств военнопленных. По состоянию на сегодня имеем 277 человек, военнопленных, подтвержденных, которые были казнены либо на поле боя, либо уже во время пребывания в плену