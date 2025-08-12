$41.450.06
Пытки украинских военнопленных: в Офисе Генпрокурора рассказали, сколько вынесено приговоров

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Офис Генпрокурора идентифицировал 476 человек, подозреваемых в пытках украинцев, 112 из них уже получили приговоры. Зафиксировано 277 казней военнопленных и 176 тысяч военных преступлений.

Пытки украинских военнопленных: в Офисе Генпрокурора рассказали, сколько вынесено приговоров

По состоянию на сегодня идентифицировано 476 человек, которым официально объявлено о подозрении в пытках украинских военнопленных и гражданских лиц, 112 из них получили приговоры. Об этом сказал во время конференции "Международное гуманитарное право в измерении вызовов современности" руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Юрий Белоусов.

Детали

По состоянию на сегодня мы идентифицировали и официально объявили о подозрении 476 людям, если это слово можно использовать в этом контексте, которые применяли пытки как в отношении военнопленных, так и в отношении гражданских лиц, которые были лишены свободы. 112 из них получили приговоры национальных судов. Большинство получили заочно

- заявил Белоусов.

Чиновник подчеркнул, что наблюдается тенденция роста количества казней украинских военнопленных. Это происходит и на поле боя, и в местах лишения свободы, где содержатся украинские защитники.

Наблюдается рост тенденции убийств военнопленных. По состоянию на сегодня имеем 277 человек, военнопленных, подтвержденных, которые были казнены либо на поле боя, либо уже во время пребывания в плену

- отметил Белоусов. 

Он также добавил, что по состоянию на сегодня общее количество военных преступлений, совершенных россиянами, достигает 176 тысяч.

Количество военных преступлений – это почти 176 тысяч. Речь идет о десятках тысяч наших военных, которые подверглись невероятным издевательствам и продолжают подвергаться

- подытожил Белоусов.

Дополнение

В Украине расследуют 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных россиянами. Рост количества преступлений связан с указаниями высшего руководства РФ.

