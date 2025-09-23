Завдяки допомозі партнерів до України вдалося повернути 1625 викрадених росіянами дітей - перша леді

Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що завдяки спільним зусиллям України та її партнерів з росії вдалося повернути 1625 викрадених окупантами дітей. Про це Олена Зеленська повідомила під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, передає УНН.

До коаліції задля повернення дітей входить 41 країна та Рада Європи. Завдяки цим зусиллям було повернуто 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків.

При цьому перша леді наголосила, що знадобиться майже ціле життя, 50 років, щоб забрати з росії всіх викрадених дітей.

З такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх. Фактично ціле життя. А ці діти не можуть чекати ціле життя. Ось чому слово, яке дає нам надію, це разом