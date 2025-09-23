Завдяки допомозі партнерів до України вдалося повернути 1625 викрадених росіянами дітей - перша леді
Київ • УНН
Олена Зеленська повідомила, що завдяки спільним зусиллям України та її партнерів з росії вдалося повернути 1625 викрадених окупантами дітей. За її словами, з такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей.
Перша леді України Олена Зеленська повідомила, що завдяки спільним зусиллям України та її партнерів з росії вдалося повернути 1625 викрадених окупантами дітей. Про це Олена Зеленська повідомила під час засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, передає УНН.
Деталі
До коаліції задля повернення дітей входить 41 країна та Рада Європи. Завдяки цим зусиллям було повернуто 1625 дітей. За кожним іменем стоять місяці пошуків, переговорів та ризиків.
При цьому перша леді наголосила, що знадобиться майже ціле життя, 50 років, щоб забрати з росії всіх викрадених дітей.
З такими темпами знадобиться 50 років, щоб повернути їх усіх. Фактично ціле життя. А ці діти не можуть чекати ціле життя. Ось чому слово, яке дає нам надію, це разом
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. За його словами, голос України цими днями звучатиме в ООН особливо сильно - заради повернення дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф.
80-та сесія Генеральної Асамблеї ООН - узяв участь у відкритті. Голос України тут цими днями звучатиме особливо сильно - заради повернення наших дітей, гарантій безпеки та посилення тиску на рф. Зробимо все, щоб наші дипломатичні позиції, наша армія, підтримка наших людей були ще сильнішими