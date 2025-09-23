Благодаря помощи партнеров в Украину удалось вернуть 1625 похищенных россиянами детей - первая леди

$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 7076 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 22476 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 18093 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 45997 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 37811 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 36300 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49530 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49504 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45190 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70144 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 39607 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 36211 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 16834 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 21087 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 19677 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 9592 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 74994 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 36852 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 52176 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 103746 просмотра
Благодаря помощи партнеров в Украину удалось вернуть 1625 похищенных россиянами детей - первая леди

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Елена Зеленская сообщила, что благодаря совместным усилиям Украины и ее партнеров из россии удалось вернуть 1625 похищенных оккупантами детей. По ее словам, с такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть всех детей.

Благодаря помощи партнеров в Украину удалось вернуть 1625 похищенных россиянами детей - первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что благодаря совместным усилиям Украины и ее партнеров из россии удалось вернуть 1625 похищенных оккупантами детей. Об этом Елена Зеленская сообщила во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей, передает УНН.

Подробности

В коалицию по возвращению детей входит 41 страна и Совет Европы. Благодаря этим усилиям было возвращено 1625 детей. За каждым именем стоят месяцы поисков, переговоров и рисков.

При этом первая леди подчеркнула, что понадобится почти целая жизнь, 50 лет, чтобы забрать из россии всех похищенных детей.

С такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех. Фактически целая жизнь. А эти дети не могут ждать целую жизнь. Вот почему слово, которое дает нам надежду, это вместе

- подчеркнула Зеленская.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно - ради возвращения детей, гарантий безопасности и усиления давления на рф.

80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - принял участие в открытии. Голос Украины здесь в эти дни будет звучать особенно сильно - ради возвращения наших детей, гарантий безопасности и усиления давления на РФ. Сделаем все, чтобы наши дипломатические позиции, наша армия, поддержка наших людей были еще сильнее

- написал Зеленский в Telegram.

Павел Зинченко

ОбществоПолитика
Генеральная Ассамблея ООН
Совет Европы
Организация Объединенных Наций
Владимир Зеленский
Украина
Елена Зеленская