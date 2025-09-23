Благодаря помощи партнеров в Украину удалось вернуть 1625 похищенных россиянами детей - первая леди
Киев • УНН
Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что благодаря совместным усилиям Украины и ее партнеров из россии удалось вернуть 1625 похищенных оккупантами детей. Об этом Елена Зеленская сообщила во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей, передает УНН.
Подробности
В коалицию по возвращению детей входит 41 страна и Совет Европы. Благодаря этим усилиям было возвращено 1625 детей. За каждым именем стоят месяцы поисков, переговоров и рисков.
При этом первая леди подчеркнула, что понадобится почти целая жизнь, 50 лет, чтобы забрать из россии всех похищенных детей.
С такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех. Фактически целая жизнь. А эти дети не могут ждать целую жизнь. Вот почему слово, которое дает нам надежду, это вместе
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По его словам, голос Украины в эти дни будет звучать в ООН особенно сильно - ради возвращения детей, гарантий безопасности и усиления давления на рф.
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - принял участие в открытии. Голос Украины здесь в эти дни будет звучать особенно сильно - ради возвращения наших детей, гарантий безопасности и усиления давления на РФ. Сделаем все, чтобы наши дипломатические позиции, наша армия, поддержка наших людей были еще сильнее