Благодаря помощи партнеров в Украину удалось вернуть 1625 похищенных россиянами детей - первая леди

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила, что благодаря совместным усилиям Украины и ее партнеров из россии удалось вернуть 1625 похищенных оккупантами детей. Об этом Елена Зеленская сообщила во время заседания Международной коалиции за возвращение украинских детей, передает УНН.

В коалицию по возвращению детей входит 41 страна и Совет Европы. Благодаря этим усилиям было возвращено 1625 детей. За каждым именем стоят месяцы поисков, переговоров и рисков.

При этом первая леди подчеркнула, что понадобится почти целая жизнь, 50 лет, чтобы забрать из россии всех похищенных детей.

С такими темпами понадобится 50 лет, чтобы вернуть их всех. Фактически целая жизнь. А эти дети не могут ждать целую жизнь. Вот почему слово, которое дает нам надежду, это вместе