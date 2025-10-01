"Угорщина має намір вийти з усіх організацій, до яких входить Україна?" - Сибіга відповів Орбану

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо небажання його країни перебувати разом з Україною в інтеграційних об’єднаннях, зазначивши, що країни вже перебувають у багатьох інтеграційних форматах. Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає УНН.

Існує багато інтеграційних форматів, до яких угорці та українці вже належать разом. ООН, Рада Європи, СОТ, МВФ, ЦЄІ, ЄБРР, Дунайська комісія, ОЗХЗ, МАГАТЕ, ФАО та десятки інших. Пане Орбане, отже, Угорщина має намір вийти з них усіх, так?

Прибувши на саміт у Копенгагені, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт залишається проти ідеї прийняття України до Європейського Союзу.

Угорці не хотіли б належати до того самого формату інтеграції, навіть військового, як НАТО, або політико-економічного, як Європейський Союз, що й українці. Тому моя пропозиція, пропозиція Угорщини, полягає в укладенні стратегічної угоди з Україною, а не членства