"Венгрия намерена выйти из всех организаций, в которые входит Украина?" - Сибига ответил Орбану
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании его страны находиться вместе с Украиной в интеграционных объединениях. Сибига отметил, что страны уже являются членами многих международных организаций и форматов.
Существует много интеграционных форматов, к которым венгры и украинцы уже принадлежат вместе. ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Господин Орбан, значит, Венгрия намерена выйти из них всех, так?
Контекст
Прибыв на саммит в Копенгагене, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт остается против идеи принятия Украины в Европейский Союз.
Венгры не хотели бы принадлежать к тому же формату интеграции, даже военного, как НАТО, или политико-экономического, как Европейский Союз, что и украинцы. Поэтому мое предложение, предложение Венгрии, заключается в заключении стратегического соглашения с Украиной, а не членства
В то же время он заявил, что "Украина – героическая страна".
Мы должны ее поддерживать. В этом нет сомнений. Вопрос заключается в том, как именно мы это сделаем. Членство – это слишком
Напомним
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что якобы Украина не является суверенным государством. Свои слова он объяснил тем, что наше государство финансируется западными странами.