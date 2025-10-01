"Венгрия намерена выйти из всех организаций, в которые входит Украина?" - Сибига ответил Орбану

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании его страны находиться вместе с Украиной в интеграционных объединениях, отметив, что страны уже находятся во многих интеграционных форматах. Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает УНН.

Существует много интеграционных форматов, к которым венгры и украинцы уже принадлежат вместе. ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Господин Орбан, значит, Венгрия намерена выйти из них всех, так?

Прибыв на саммит в Копенгагене, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт остается против идеи принятия Украины в Европейский Союз.

Венгры не хотели бы принадлежать к тому же формату интеграции, даже военного, как НАТО, или политико-экономического, как Европейский Союз, что и украинцы. Поэтому мое предложение, предложение Венгрии, заключается в заключении стратегического соглашения с Украиной, а не членства