росія виходить з Конвенції проти катувань: МЗС України назвало це зізнанням у злочинах

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що рішення рф вийти із Європейської конвенції про запобігання катуванням – це фактично визнання росією факту таких злочинів та бажання уникнути відповідальності за них. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

В українському відомстві наголосили, що цей крок російської влади – це фактично підтвердження репутації країни-терориста, яка систематично порушує людські права та беззаконня, принижуючи людську честь та гідність. Конвенція, від якої відмовляється москва, мала унікальний превентивний механізм: регулярні та раптові інспекції місць несвободи з боку Європейського комітету із запобігання катуванням (ЄКЗК), що дозволяло напряму перевіряти умови утримання людей.

Проте росія роками саботувала виконання Конвенції, не допускала міжнародних експертів та фактично блокувала діяльність ЄКЗК. Це, за словами МЗС, є частиною ширшої практики приховування злочинів, включно з відмовою у повному доступі Червоного Хреста до місць утримання військовополонених. Таким чином, москва намагається "закрити" будь-які канали міжнародного контролю та приховати масштаби катувань, відновлюючи імідж "імперії тюрем".

З лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Це обумовлено глибоким усвідомленням того факту, що росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату, який системно порушує права людини, підриває демократію і зневажає верховенство права