росія виходить з Конвенції проти катувань: МЗС України назвало це зізнанням у злочинах

11:13 • 1474 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 1958 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
07:59 • 13807 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 37282 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 35430 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 100472 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 70562 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 146904 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 150959 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 59089 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 28248 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 26482 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині27 серпня, 05:54 • 22397 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 20400 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 20681 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 16337 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 37340 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 64367 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 61706 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 146942 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Марк Цукерберг
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Сумська область
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 10982 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 11551 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 20869 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 21645 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 71840 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
TikTok
Facebook
KAB-1500L

росія виходить з Конвенції проти катувань: МЗС України назвало це зізнанням у злочинах

Київ • УНН

 • 24 перегляди

МЗС України заявило, що вихід рф з Європейської конвенції про запобігання катуванням є визнанням злочинів та бажанням уникнути відповідальності. Це підтверджує репутацію країни-терориста, яка систематично порушує права людини.

росія виходить з Конвенції проти катувань: МЗС України назвало це зізнанням у злочинах

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що рішення рф вийти із Європейської конвенції про запобігання катуванням – це фактично визнання росією факту таких злочинів та бажання уникнути відповідальності за них. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.

Деталі

В українському відомстві наголосили, що цей крок російської влади – це фактично підтвердження репутації країни-терориста, яка систематично порушує людські права та беззаконня, принижуючи людську честь та гідність. Конвенція, від якої відмовляється москва, мала унікальний превентивний механізм: регулярні та раптові інспекції місць несвободи з боку Європейського комітету із запобігання катуванням (ЄКЗК), що дозволяло напряму перевіряти умови утримання людей.

Проте росія роками саботувала виконання Конвенції, не допускала міжнародних експертів та фактично блокувала діяльність ЄКЗК. Це, за словами МЗС, є частиною ширшої практики приховування злочинів, включно з відмовою у повному доступі Червоного Хреста до місць утримання військовополонених. Таким чином, москва намагається "закрити" будь-які канали міжнародного контролю та приховати масштаби катувань, відновлюючи імідж "імперії тюрем".

З лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Це обумовлено глибоким усвідомленням того факту, що росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату, який системно порушує права людини, підриває демократію і зневажає верховенство права

– заявили в українському МЗС.

Україна нагадує, що країна, що використовує катування як інструмент політики, не може бути учасником Конвенції, яка об’єднує демократичні держави. Відповідальність агресора за злочини має бути невідворотною. 

Також в МЗС закликали міжнародну спільноту відреагувати на такий крок росіян, використовуючи міжнародні механізми та санкції. 

Нагадаємо

Уряд рф пропонує денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням. Це рішення дозволить росії вийти з міжнародного інструменту захисту прав людини.

Наміри росії вийти з Європейської конвенції із запобігання катуванням можуть призвести до того, що будуть усунуті механізми тиску, які раніше застосовуватися проти держави-агресора. Це ставить під загрозу українців, військових і цивільних, які перебувають у російських місцях позбавлення волі – заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Міжнародний комітет Червоного Хреста
Рада Європи
Європа
Україна