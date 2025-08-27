росія виходить з Конвенції проти катувань: МЗС України назвало це зізнанням у злочинах
Київ • УНН
МЗС України заявило, що вихід рф з Європейської конвенції про запобігання катуванням є визнанням злочинів та бажанням уникнути відповідальності. Це підтверджує репутацію країни-терориста, яка систематично порушує права людини.
У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що рішення рф вийти із Європейської конвенції про запобігання катуванням – це фактично визнання росією факту таких злочинів та бажання уникнути відповідальності за них. Про це повідомляє МЗС України, пише УНН.
Деталі
В українському відомстві наголосили, що цей крок російської влади – це фактично підтвердження репутації країни-терориста, яка систематично порушує людські права та беззаконня, принижуючи людську честь та гідність. Конвенція, від якої відмовляється москва, мала унікальний превентивний механізм: регулярні та раптові інспекції місць несвободи з боку Європейського комітету із запобігання катуванням (ЄКЗК), що дозволяло напряму перевіряти умови утримання людей.
Проте росія роками саботувала виконання Конвенції, не допускала міжнародних експертів та фактично блокувала діяльність ЄКЗК. Це, за словами МЗС, є частиною ширшої практики приховування злочинів, включно з відмовою у повному доступі Червоного Хреста до місць утримання військовополонених. Таким чином, москва намагається "закрити" будь-які канали міжнародного контролю та приховати масштаби катувань, відновлюючи імідж "імперії тюрем".
З лютого 2022 року Україна системно наполягала та наполягає на виключенні росії з усіх механізмів співробітництва в рамках Ради Європи. Це обумовлено глибоким усвідомленням того факту, що росія перетворилася на тоталітарну державу із засиллям репресивного апарату, який системно порушує права людини, підриває демократію і зневажає верховенство права
Україна нагадує, що країна, що використовує катування як інструмент політики, не може бути учасником Конвенції, яка об’єднує демократичні держави. Відповідальність агресора за злочини має бути невідворотною.
Також в МЗС закликали міжнародну спільноту відреагувати на такий крок росіян, використовуючи міжнародні механізми та санкції.
Нагадаємо
Уряд рф пропонує денонсувати Європейську конвенцію про запобігання катуванням. Це рішення дозволить росії вийти з міжнародного інструменту захисту прав людини.
Наміри росії вийти з Європейської конвенції із запобігання катуванням можуть призвести до того, що будуть усунуті механізми тиску, які раніше застосовуватися проти держави-агресора. Це ставить під загрозу українців, військових і цивільних, які перебувають у російських місцях позбавлення волі – заявив омбудсман Дмитро Лубінець.