В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 1958 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
07:59 • 13803 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 37277 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 35424 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 100469 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 70560 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 146903 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 150958 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 59088 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
Россия выходит из Конвенции против пыток: МИД Украины назвал это признанием в преступлениях

Киев • УНН

 • 28 просмотра

МИД Украины заявил, что выход рф из Европейской конвенции о предотвращении пыток является признанием преступлений и желанием избежать ответственности. Это подтверждает репутацию страны-террориста, которая систематически нарушает права человека.

Россия выходит из Конвенции против пыток: МИД Украины назвал это признанием в преступлениях

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что решение РФ выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток – это фактически признание россией факта таких преступлений и желание избежать ответственности за них. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

В украинском ведомстве подчеркнули, что этот шаг российских властей – это фактически подтверждение репутации страны-террориста, которая систематически нарушает человеческие права и беззаконие, унижая человеческую честь и достоинство. Конвенция, от которой отказывается москва, имела уникальный превентивный механизм: регулярные и внезапные инспекции мест несвободы со стороны Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП), что позволяло напрямую проверять условия содержания людей.

Однако Россия годами саботировала выполнение Конвенции, не допускала международных экспертов и фактически блокировала деятельность ЕКПП. Это, по словам МИД, является частью более широкой практики сокрытия преступлений, включая отказ в полном доступе Красного Креста к местам содержания военнопленных. Таким образом, Москва пытается "закрыть" любые каналы международного контроля и скрыть масштабы пыток, восстанавливая имидж "империи тюрем".

С февраля 2022 года Украина системно настаивала и настаивает на исключении России из всех механизмов сотрудничества в рамках Совета Европы. Это обусловлено глубоким осознанием того факта, что Россия превратилась в тоталитарное государство с засильем репрессивного аппарата, который системно нарушает права человека, подрывает демократию и презирает верховенство права

– заявили в украинском МИД.

Украина напоминает, что страна, использующая пытки как инструмент политики, не может быть участником Конвенции, объединяющей демократические государства. Ответственность агрессора за преступления должна быть неотвратимой. 

Также в МИД призвали международное сообщество отреагировать на такой шаг россиян, используя международные механизмы и санкции. 

Напомним

Правительство рф  предлагает денонсировать Европейскую конвенцию о предотвращении пыток. Это решение позволит России выйти из международного инструмента защиты прав человека.

Намерения России выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток могут привести к тому, что будут устранены механизмы давления, которые ранее применялись против государства-агрессора. Это ставит под угрозу украинцев, военных и гражданских, которые находятся в российских местах лишения свободы – заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Степан Гафтко

Война в Украине
Международный комитет Красного Креста
Совет Европы
Европа
Украина