Россия выходит из Конвенции против пыток: МИД Украины назвал это признанием в преступлениях

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что решение РФ выйти из Европейской конвенции о предотвращении пыток – это фактически признание россией факта таких преступлений и желание избежать ответственности за них. Об этом сообщает МИД Украины, пишет УНН.

Детали

В украинском ведомстве подчеркнули, что этот шаг российских властей – это фактически подтверждение репутации страны-террориста, которая систематически нарушает человеческие права и беззаконие, унижая человеческую честь и достоинство. Конвенция, от которой отказывается москва, имела уникальный превентивный механизм: регулярные и внезапные инспекции мест несвободы со стороны Европейского комитета по предотвращению пыток (ЕКПП), что позволяло напрямую проверять условия содержания людей.

Однако Россия годами саботировала выполнение Конвенции, не допускала международных экспертов и фактически блокировала деятельность ЕКПП. Это, по словам МИД, является частью более широкой практики сокрытия преступлений, включая отказ в полном доступе Красного Креста к местам содержания военнопленных. Таким образом, Москва пытается "закрыть" любые каналы международного контроля и скрыть масштабы пыток, восстанавливая имидж "империи тюрем".

С февраля 2022 года Украина системно настаивала и настаивает на исключении России из всех механизмов сотрудничества в рамках Совета Европы. Это обусловлено глубоким осознанием того факта, что Россия превратилась в тоталитарное государство с засильем репрессивного аппарата, который системно нарушает права человека, подрывает демократию и презирает верховенство права – заявили в украинском МИД.

Украина напоминает, что страна, использующая пытки как инструмент политики, не может быть участником Конвенции, объединяющей демократические государства. Ответственность агрессора за преступления должна быть неотвратимой.

Также в МИД призвали международное сообщество отреагировать на такой шаг россиян, используя международные механизмы и санкции.

Напомним

Правительство рф предлагает денонсировать Европейскую конвенцию о предотвращении пыток. Это решение позволит России выйти из международного инструмента защиты прав человека.

Намерения России выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток могут привести к тому, что будут устранены механизмы давления, которые ранее применялись против государства-агрессора. Это ставит под угрозу украинцев, военных и гражданских, которые находятся в российских местах лишения свободы – заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец.