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Понад 70 систем зі штучним інтелектом допомагають Силам оборони вражати цілі - Міноборони

Київ • УНН

 • 3172 перегляди

Понад 70 систем зі штучним інтелектом і комп'ютерним зором вже допомагають Силам оборони вражати цілі. Понад 200 українських компаній виробляють ШІ-дрони.

Понад 70 систем зі штучним інтелектом допомагають Силам оборони вражати цілі - Міноборони
Фото: Міністерство оборони України

Понад 70 систем зі штучним інтелектом і комп’ютерним зором уже допомагають Силам оборони вражати ворожі цілі, а понад 200 українських компаній вже виробляють дрони зі штучним інтелектом. Про це повідомляє міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Понад 70 систем зі штучним інтелектом і комп’ютерним зором допомагають Силам оборони вражати ворожі цілі.  Впровадження технології триває. Вже понад 200 українських компаній виробляють ШІ-дрони

- йдеться у дописі міністерства.

За наявною інформацією, на Brave1 Market представлені 46 розробок у галузі ШІ. Серед них - модулі розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення.

Крім того, за словами міністерства, штучний інтелект змінює принципи застосування безпілотних систем. Зокрема, дрони можуть здійснювати навігацію без GPS через аналіз рельєфу місцевості та орієнтування по завантажених картах. Також розпізнавання цілей - дрон самостійно знаходить ворожу техніку та військових. Крім того, і ураження цілі - дрон утримує ціль і рухається до неї навіть після втрати зв’язку з оператором.

Міноборони ставить на меті, щоб 100% наших дронів на фронті були озброєні такими технологіями

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

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Алла Кіосак

Війна в УкраїніТехнології
ШІ (штучний інтелект)
Війна в Україні
Електроенергія
Міністерство оборони України
Україна
Безпілотний літальний апарат