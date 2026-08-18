Более 70 систем с искусственным интеллектом помогают Силам обороны поражать цели - Минобороны

Фото: Министерство обороны Украины

Более 70 систем с искусственным интеллектом и компьютерным зрением уже помогают Силам обороны поражать вражеские цели, а более 200 украинских компаний уже производят дроны с искусственным интеллектом. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Более 70 систем с искусственным интеллектом и компьютерным зрением помогают Силам обороны поражать вражеские цели. Внедрение технологии продолжается. Уже более 200 украинских компаний производят дроны с ИИ - говорится в сообщении министерства.

По имеющейся информации, на Brave1 Market представлены 46 разработок в области ИИ. Среди них - модули распознавания целей, оптической стабилизации и автоматического доведения.

Кроме того, по словам министерства, искусственный интеллект меняет принципы применения беспилотных систем. В частности, дроны могут осуществлять навигацию без GPS посредством анализа рельефа местности и ориентирования по загруженным картам. Также распознавание целей - дрон самостоятельно находит вражескую технику и военнослужащих. Кроме того, и поражение цели - дрон удерживает цель и движется к ней даже после потери связи с оператором.

Минобороны ставит целью, чтобы 100% наших дронов на фронте были оснащены такими технологиями - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские беспилотники атаковали Московский регион, оставив более 5 тысяч абонентов без электроснабжения.