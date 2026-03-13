$44.160.1950.960.02
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана перешел к рассмотрению по существу, следующее заседание назначено на 23 марта

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Суд по делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана в клинике Odrex перешел к рассмотрению по существу. Приморский районный суд Одессы завершил подготовительное производство и назначил первое слушание на 23 марта 2026 года. Обвиняемыми по делу являются врачи клиники - хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская.

Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана перешел к рассмотрению по существу, следующее заседание назначено на 23 марта

В Приморском районном суде Одессы завершилось подготовительное производство по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана в частной одесской клинике Odrex. Суд назначил первое заседание по существу на 23 марта 2026 года, сообщает УНН.

В ходе подготовительного заседания, состоявшегося 12 марта в Приморском районном суде Одессы, был рассмотрен ряд ходатайств, поданных адвокатом подсудимого хирурга Виталия Русакова. В частности, сторона защиты просила суд вернуть обвинительный акт в отношении Русакова, а также отменить меры обеспечения уголовного производства – вернуть подсудимому изъятые в ходе обыска мобильный телефон и флеш-накопитель.

Кроме этого, защита ходатайствовала об истребовании медицинских документов относительно лечения умершего пациента Аднана Кивана в других медицинских учреждениях, в частности в клиниках "Добробут", "Интосана" и в Одесской областной клинической больнице.

Приморский районный суд Одессы отказал в удовлетворении всех поданных ходатайств. После этого подготовительное заседание было завершено, а дело назначено к судебному разбирательству по существу 23 марта. Таким образом, уголовное производство перешло из подготовительной стадии к непосредственному судебному разбирательству.

Суть обвинения врачей клиники Odrex

В уголовном производстве фигурируют хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская, которые были лечащими врачами Аднана Кивана в клинике Odrex.

Обоим медикам сообщено о подозрении по ч.1 ст.140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее смерть пациента. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 2 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

По версии следствия, во время лечения Аднана Кивана в клинике Odrex могли быть допущены существенные нарушения стандартов медицинской помощи. В частности, после проведенного оперативного вмешательства пациенту, по данным следствия, не была назначена обязательная антибактериальная терапия (антибиотики), а также медики не отреагировали должным образом на признаки послеоперационных осложнений. В результате у пациента развился сепсис, что согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, могло стать причиной смерти.

В то же время, в соответствии с принципом презумпции невиновности, окончательную правовую оценку действиям врачей должен дать суд. Сейчас оба обвиняемых находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста и обязаны носить электронные средства контроля.

Контекст дела о смерти пациента в стенах Odrex

Смерть одесского бизнесмена Аднана Кивана и последующее уголовное производство в отношении врачей клиники Odrex получили широкий общественный резонанс.

События вокруг этого дела стали предметом обсуждения и на уровне парламента. В частности, в Верховной Раде продолжается дискуссия относительно возможных изменений в статью 140 Уголовного кодекса Украины, которая регулирует ответственность медицинских работников за профессиональную халатность. По словам народных депутатов, членов профильного медицинского комитета, действующая редакция статьи усложняет доказывание состава преступления в делах о медицинской халатности.

Также парламентарии обсуждают реформирование системы судебно-медицинской экспертизы, поскольку ее выводы являются ключевыми доказательствами в расследовании подобных дел.

Таким образом, дело о смерти бизнесмена Аднана Кивана стало катализатором более широкой дискуссии об ответственности медицинских работников и защите прав пациентов в Украине.

"Дело Odrex"

Кроме того, известно, что клиника Odrex и ее медицинские работники фигурируют в 10 уголовных производствах по статьям о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, мошенничестве и умышленном убийстве.

На фоне публикаций в медиа и многочисленных историй бывших пациентов и их семей сформировалось движение активистов StopOdrex, которое собирает и анонимно публикует в Telegram-канале и на сайте отзывы людей о негативном опыте лечения в скандальной клинике. По мнению активистов, это может помочь предотвратить новые трагедии. 

Лилия Подоляк

