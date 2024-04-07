Немецкие истребители поднимались в воздух из-за самолета рф над Балтийским морем

Немецкие Военно-воздушные силы 6 апреля поднимали свои истребители в воздух, чтобы перехватить российский самолет-разведчик над Балтийским морем. Об этом сообщают ВВС Германии в Х, передает УНН.

Наши евро-истребители из VAPB вылетели сегодня (6 апреля - ред.) из Лиелварде (Латвия) в защитный рейс, чтобы перехватить российский COOT-A (Ил-20) над Балтийским морем, который двигался без транспондера, - говорится в сообщении.

Дополнение

31 января 2024 года сообщалось, что Германия подняла в воздух истребитель своих ВВС для перехвата российского разведывательного самолета, который был замечен над Балтийским морем у ее берегов.

В начале марта 2024 года сообщалось, что Военно-воздушные силы армии Германии в течение следующих девяти месяцев будут контролировать воздушное пространство над Эстонией, Латвией и Литвой.