Німеччина контролюватиме повітряний простір НАТО над Балтією
Київ • УНН
Протягом наступних дев'яти місяців ВПС Німеччини візьмуть під свій контроль патрулювання повітряного простору НАТО над Естонією, Латвією і Литвою з авіабази в Латвії.
Військово-повітряні сили армії Німеччини протягом наступних дев'яти місяців контролюватимуть повітряний простір над Естонією, Латвією та Литвою, повідомляє Zeit, передає УНН.
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За інформацією, у присутності міністра оборони Латвії Андріса Спрудса та генерального інспектора ВПС Німеччини Інго Герхатрца німецька ескадрилья прийняла командування на латвійській авіабазі Лієлварді. Звідти льотчики візьмуть на себе повітряне патрулювання Балтійських країн аж до кінця листопада.
Повітряна поліція НАТО має першорядне значення для безпеки людей у Латвії та країнах Балтії
Латвія, Естонія та Литва не мають власних винищувачів. З 2004 року союзники НАТО по черзі забезпечують безпеку неба над балтійськими країнами. До початку зими на військовій базі за 60 км на південний схід від Риги базуватимуться до шести літаків Eurofighter та близько 200 солдатів.
Єрмак повідомив, за яких умов в Україні відкриють повітряний простір25.02.24, 16:05 • 54066 переглядiв